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Resumen

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Por Diego Aquino Pedraza

El Señor de los Milagros volverá a recorrer este lunes 19 de octubre las calles del Centro de Lima en una tercera salida que tendrá como uno de sus principales desafíos las altas temperaturas y la concentración de miles de personas durante varias horas. Lo ocurrido apenas un día antes sirve como advertencia: desmayos, cuadros de deshidratación, golpes de calor y caídas estuvieron entre las principales emergencias atendidas durante el segundo recorrido procesional.

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