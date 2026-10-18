El Señor de los Milagros en su segundo recorrido de este domingo 18 de octubre. (Foto: GEC)
El Señor de los Milagros en su segundo recorrido de este domingo 18 de octubre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Hay momentos en los que una habitación de hospital se convierte en un santuario y cuando el dolor aprieta y las palabras no alcanzan, la fe se transforma en el único refugio. En los pasillos del Hospital Nacional Guillermo Almenara del Seguro Social de Salud (EsSalud) Anita, Rosa y Elida no solo comparten un diagnóstico, sino una oración entre los labios y una razón poderosa para seguir adelante: la esperanza de sanar y volver a casa.

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