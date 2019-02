Serfor inspecciona zoológico de Huachipa tras denuncia de maltrato a osos

El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) acudió esta tarde al Zoológico de Huachipa, ubicado en el distrito del mismo nombre, para inspeccionar el trata que reciben los osos en cautivero.



La visita se realiza luego de que ciudadanos, a través de las redes sociales, reportaran un presunto caso de maltrato contra estos animales.

"Ante la preocupación, y recientes denuncias, de la ciudadanía sobre el cuidado de los osos en el @pzhuachipa (Zoológico de Huachipa), nuestros especialistas y técnicos visitan el lugar para realizar la inspección respectiva", señaló el organismo público del Ministerio de Agricultura y Riego en su cuenta de Twitter.

A través de dos videos, una usuaria de Twitter identificada como Samantha Figueroa denunció que los osos no tienen sombra para refugiarse del intenso calor y se encuentran mal alimentados.



Hola @MuniLima @JorgeMunozAP, este es un vídeo del Zoo de Huachipa. Tienen a los animales sin sombra y mal alimentados. Es cosa de ustedes hacer algo. Es un crimen ver la forma en que este Oso sufre buscando sombra. pic.twitter.com/qhUy4pPfg3 — Samantha Figueroa (@chatasami) 21 de febrero de 2019

- Versión del zoológico-

La jefa de Fauna del mencionado centro, Lizette Bermúdez, dijo que la actitud mostrada por los osos de anteojos en los videos difundidos en redes sociales responde a un “problema de conducta” producto del estrés debido a que permanecen en cautiverio.

“Nosotros tenemos programas de enriquecimiento ambiental que son sistemas para bajar el estrés y uno de los problemas que presenta este oso en particular es chancar la puerta. No es porque tenga calor o hambre. Es un problema de conducta”, aseveró en entrevista con RPP Noticias.



Según explicó, el Zoológico de Huachipa cuenta con ocho osos de anteojos que fueron rescatados en operaciones realizadas por Serfor. Debido a que crecieron en cautiverio, no pueden volver a su hábitat natural.