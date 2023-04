José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos, informó que el proceso para presentar formalmente ante Colombia el documento de extradición del sujeto de nacionalidad venezolana Sergio Tarache Parra, quien atacó y quemó a la joven Katherine Gómez, tomaría aproximadamente un mes.

“En primer lugar, nosotros debemos tener el trámite de la resolución consultiva por parte del Poder Judicial y, tras eso, iniciar el proceso desde el Ejecutivo el pedido de extradición. Más o menos, la línea de tiempo es de aproximadamente un mes, es lo que regularmente puede demorar este trámite”, expresó el integrante del Gabinete Ministerial en RPP TV.

Tello también explicó que se optó por la vía de la extradición y no por la expulsión porque no se quiere tener “ningún vicio en el proceso”. Remarcó que, en el caso de la expulsión, existía la posibilidad de que sea trasladado a cualquier país, como Ecuador o Venezuela. El funcionario enfatizó que no se puede estimar un tiempo aproximado en que las autoridades colombianas resolverán el pedido.

“Lo que pasa es que (la extradición) es el procedimiento regular. El señor ha cometido un delito acá en Perú y obviamente tiene que responder ante la justicia peruana como corresponde dentro de un trámite de extradición”, manifestó Tello.

“La expulsión es algo que responde a la normatividad colombiana. Recordemos que el señor es de origen venezolano y transitó por Ecuador para llegar a Colombia. Entonces ahí hay un tema que ya la propia legislación colombiana tiene que determinar, pero definitivamente el conducto regular es la extradición porque es lo corresponde en este caso. Nosotros estamos yendo por la vía regular porque no queremos tener problema, ningún vicio en el proceso”, agregó.

Tello indicó que las autoridades colombianas han dictado 90 días de detención contra Sergio Tarache Parra. Este martes, la Cancillería peruana ha solicitado la detención con fines de extradición del sujeto venezolano.

