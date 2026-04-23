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El Ministerio de Salud publicó los resultados del proceso de selección Serums 2026-I. Foto: Andina
El Ministerio de Salud publicó los resultados del proceso de selección Serums 2026-I. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este jueves 23 de abril los resultados de la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I. Los profesionales que rindieron el examen el pasado domingo 19 de abril ya pueden acceder a la plataforma oficial de la entidad para verificar sus calificaciones individuales.

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