El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este jueves 23 de abril los resultados de la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I. Los profesionales que rindieron el examen el pasado domingo 19 de abril ya pueden acceder a la plataforma oficial de la entidad para verificar sus calificaciones individuales.

Para consultar el puntaje, los interesados deben ingresar al portal institucional del Minsa o en este enlace .

En el documento publicado, el usuario puede realizar la búsqueda mediante sus apellidos y nombres para conocer su nota, el orden de mérito alcanzado, su profesión y la región donde fue evaluado.

El puntaje obtenido en el examen es un requisito esencial para proceder con la inscripción en la etapa de adjudicación de plazas, proceso que se realiza a través del Aplicativo Serums Digital. En esta fase, los postulantes deben cargar de forma individual su promedio ponderado promocional universitario, ya que la nota final de postulación resulta del promedio de ambas calificaciones.

Según el cronograma oficial, aquellos profesionales que no estén de acuerdo con su calificación podrán presentar sus solicitudes de revisión únicamente el viernes 24 de abril. Tras la absolución de estos pedidos, el Minsa publicará la lista con los resultados finales procesados el martes 28 de abril.

Este proceso nacional define el acceso a 7,489 plazas remuneradas distribuidas en todo el país, destinadas a fortalecer la atención en zonas vulnerables. El orden de mérito final permitirá a los postulantes con mejores notas tener prioridad para seleccionar su vacante de acuerdo con sus preferencias y las plazas disponibles.

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