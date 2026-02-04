Escuchar
Hospital Rebagliati de EsSalud

Durante un operativo realizado a los servicios de emergencia de cinco establecimientos de salud ubicados en Lima Metropolitana y el Callao, la Contraloría General constató el desabastecimiento de medicamentos, la falta de equipos biomédicos y el excesivo tiempo de permanencia de pacientes en las salas de observación, hechos que podrían afectar la atención inmediata y el tratamiento oportuno que requieren los pacientes en estado crítico.

