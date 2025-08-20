El caso de Sheylla Gutiérrez Rosillo ha conmocionado al Perú debido a que su crimen ha traído consigo una serie de revelaciones sobre los episodios de violencia que ella sufrió por parte de su esposo, Jossimar Cabrera Cornejo, tanto en el Perú como en Estados Unidos. Los deudos han pedido apoyo a la Cancillería para repatriar el cuerpo y que las autoridades norteamericanas emitan una alerta para conocer el paradero del principal sospechoso del homicidio.

El Comercio solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre los procedimientos que se están siguiendo en el tema, pero no obtuvo respuesta.

El crimen de Sheylla Gutiérrez fue perpetrado de forma muy violenta, afirma hermana de la víctima

El crimen de Sheylla Gutiérrez fue perpetrado “de manera muy violenta y cruel” y el cuerpo fue encontrado al pie de una montaña envuelto en cortinas, informó Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, a El Comercio.

La joven indicó que las autoridades de Estados Unidos identificaron el cadáver gracias a las muestras de ADN que encontraron en la vivienda donde vivió Sheylla junto a su familia, así como por las huellas dactilares.

“El deceso ha sido muy violento, han encontrado el cuerpo. Está en investigación y esperamos que el ministro del Interior (Carlos Malaver) pueda reunirse con nosotros, no vaya a ser que el principal sospechoso se escape en plena investigación”, expresó Jessy Gutiérrez.

Sheylla Gutiérrez fue hallada muerta el pasado fin de semana. (Foto: Facebook)

“La han encontrado al ras de una montaña, encapsulada. Las autoridades nos dijeron que el asesinato se habría perpetrado de una manera muy violenta. Ya hicieron todas las pruebas con las huellas dactilares, además del ADN (de las huellas que dejaron) en el departamento donde vivían. Ahí se habría dado la gresca, ahí han encontrado rastros, indicios”, añadió.

“Nosotros, como familia, tenemos la confirmación del deceso de mi hermana. Que quede claro que se ha confirmado que el cuerpo es de mi hermana. Ella ha sido encontrada en las cortinas verdes que se ven en el video que se ha difundido”, aseveró.

Jessy Gutiérrez dijo que el sujeto amenazaba con difundir videos y fotos privadas de su esposa, ya que había instalado cámaras de seguridad en su casa y en su habitación, según les reveló a sus amigas. Incluso, le rompía los celulares cuando trataba de revisar sus conversaciones.

Vecina de Sheylla Gutiérrez revela importante incidente tras su desaparición

Raquel Kelita, una de las vecinas de Sheylla Gutiérrez en el condominio de la ciudad de Lancaster, en Estados Unidos, contó que la Policía revisó el pasado sábado la casa en la que vivió la ciudadana peruana tras reportarse su desaparición.

La mujer indicó que un hecho que llama la atención es que, tras la llegada de la Policía al condominio, las cámaras de vigilancia registraron cuando Jossimar Cabrera Cornejo sale de la vivienda arrastrando un objeto de gran peso en dirección adonde había estacionado su vehículo. Los vecinos sospechan que se trate del cuerpo de la víctima.

Defensa de Josimar Cabrera cuestiona pruebas y asegura que no hay proceso abierto en el caso Sheylla Gutiérrez. (Foto: Composición)

Otro hecho que ha generado suspicacias es que el sujeto se cambió de ropa hasta en tres oportunidades tras la visita de la Policía y que haya hecho una profunda limpieza de su casa después de reportarse la desaparición de su esposa.

Kelita indicó que realizaron el último lunes una vigilia en el frontis de la casa de Sheylla Gutiérrez para concitar la atención de las autoridades de Estados Unidos y aceleren la investigación para que el crimen no quede impune. Confirmó que la madre de familia les reveló a sus amigas que se iba a separar debido a los constantes maltratos de las que era víctima.

“Ellos ya tenían una relación un poco conflictiva y tormentosa. Siempre había peleas, maltrato psicológico, maltratos físicos, según lo que ella me comentó porque era una persona cercana a mí”, afirmó a “Buenos días Perú”.

“Ahora último ella se cansó de eso (del maltrato), ella ya había buscado un lugar donde vivir, había buscado ayuda, se había sincerado con todas nosotras (sus amigas) porque ella como que lo justificaba (a él)”, agregó.

Consulado de Perú en Los Ángeles jugará un papel crucial en el tema

José Saavedra Calderón, docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola, indicó a El Comercio que el Consulado de Perú en Los Ángeles jugará un papel crucial en la repatriación del cuerpo de Sheylla Gutiérrez y en los pedidos de búsqueda del autor del crimen. Remarcó que los plazos para concretar tales acciones dependen de cada país.

El especialista explicó que Jossimar Cabrera Cornejo, en caso se compruebe que asesinó a su esposa, sería llevado a los tribunales estadounidenses mediante el mecanismo de la extradición.

“Tienen que pedir la participación de las autoridades consulares para que apoyen en que esto sea más rápido y que se pueden dictar las medidas de captura o búsqueda de parte de las autoridades americanas”, manifestó.

“El video y los hechos como tal dan una verosimilitud, es decir, no es la prueba en sí porque será producto de una investigación, pero los hechos son tan evidentes que no queda otra cosa que tomar decisiones y eso implica que las autoridades de EE.UU. puedan pedir alguna búsqueda contra el sujeto y las autoridades peruanas puedan cooperar”, añadió.

Investigaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez Rosillo continúan en California con apoyo de las autoridades peruanas. (Foto: Composición)

“Los funcionarios de la Cancillería han tomado acción y han actuado, y debe estar de manera permanente en Estados Unidos para que acompañen las investigaciones, saber las condiciones en que falleció la persona y acelerar todo para que puedan pedir un mandato de búsqueda del sospechoso”, manifestó.