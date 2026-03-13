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S estima que más de 5 mil mujeres serán diagnosticadas y casi 3 mil morirán por el cáncer de cuello uterino durante este 2026. (Foto: Difusión)
S estima que más de 5 mil mujeres serán diagnosticadas y casi 3 mil morirán por el cáncer de cuello uterino durante este 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En nuestro país, se estima que más de 5 mil mujeres serán diagnosticadas y casi 3 mil morirán por el cáncer de cuello uterino durante este 2026.

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