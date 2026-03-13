En nuestro país, se estima que más de 5 mil mujeres serán diagnosticadas y casi 3 mil morirán por el cáncer de cuello uterino durante este 2026.

Además, se detalla que el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino se detectan en estadios avanzados, cuando las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente.

La Liga Contra el Cáncer inició en marzo la campaña “Un día libre por una vida libre de cáncer de cuello uterino”, para visibilizar la Ley N° 31561, que otorga un día libre remunerado para realizarse exámenes oncológicos.

La Liga despliega sus unidades móviles y centros detectores a nivel nacional, llevando despistajes gratuitos en sus dos centros detectores ubicados en la avenida Brasil 2746, Pueblo Libre, y avenid Nicolás de Piérola 727, en el Cercado de Lima.

Las citas y consultas podrán realizarse al número (01) 204-0404 (central) y al celular 993-765-019 (WhatsApp).

Durante la campaña, la Liga ofrecerá paquetes promocionales de prevención dirigidos a la mujer, que incluyen evaluaciones ginecológicas, ecografías, pruebas de detección (papanicolaou, IVAA y prueba molecular de VPH), mamografías; y atención especializada en sus centros detectores desde S/ 40; además de despistajes gratuitos a través de sus unidades móviles.

¿Qué determina la ley N° 31561?

Reconoce el derecho de las trabajadoras del sector público y privado a acceder a un día al año de licencia, con goce de haber, para realizarse exámenes de detección temprana de cáncer de cuello uterino y mama, una medida clave para reducir diagnósticos tardíos y salvar vidas.

Esta norma no solo promueve la prevención como política pública, sino que elimina una de las principales barreras para el tamizaje: la falta de tiempo por razones laborales. En el marco de esta campaña, tengamos en cuenta que ejercer este derecho puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno y una enfermedad avanzada.