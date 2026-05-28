Este viernes 29 de mayo, a las 10 a.m., se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro que tiene como misión fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población ante peligros de origen natural o inducidos por la acción del ser humano.

Conoce las últimas noticias de este importante ejercicio de prevención en esta nota de El Comercio:

Simulacro Nacional Multipeligro EN VIVO

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