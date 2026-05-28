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Este viernes 29 de mayo, a las 10 a.m., se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro que tiene como misión fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población ante peligros de origen natural o inducidos por la acción del ser humano.
Conoce las últimas noticias de este importante ejercicio de prevención en esta nota de El Comercio:
Simulacro Nacional Multipeligro EN VIVO
Además, se aplicarán distintos escenarios según el tipo de riesgo presente en cada región del Perú y sus principales condiciones geográficas y climáticas actuales.
La jornada incluirá ejercicios de evacuación, alertas simuladas y acciones preventivas que buscarán poner a prueba la preparación de familias, colegios e instituciones públicas.
Este ejercicio se realiza en conmemoración a los 56 años del sismo del 31 de mayo de 1970 ocurrido en el mar, frente a la ciudad de Chimbote, departamento de Áncash, el cual ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del nevado Huascarán, generando un alud – aluvión que sepultó la ciudad de Yungay.
Este viernes 29 de mayo se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, a las 10 de la mañana, con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.
Este ejercicio se realiza en conmemoración a los 56 años del sismo del 31 de mayo de 1970 ocurrido en el mar, frente a la ciudad de Chimbote, departamento de Áncash, el cual ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del nevado Huascarán, generando un alud – aluvión que sepultó la ciudad de Yungay.