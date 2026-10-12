Mañana 13 de octubre a las 8 de la noche se realizará el III Simulacro Nacional Multipeligro organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil ( Indeci ), se desarrollará bajo el lema “¡Elige Prepararte!”.
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