Por Redacción EC

16:08
  • Mañana 13 de octubre a las 8 de la noche se realizará el III Simulacro Nacional Multipeligro organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil ( Indeci ), se desarrollará bajo el lema “¡Elige Prepararte!”.

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