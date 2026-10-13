Funcionarios y servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participan del III Simulacro Nacional Multipeligro 2026, el 13 de octubre. (Foto: MVCS)
Funcionarios y servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participan del III Simulacro Nacional Multipeligro 2026, el 13 de octubre. (Foto: MVCS)
Por Redacción EC

Autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participaron este martes en el III Simulacro Nacional Multipeligro 2026, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el objetivo de evaluar su capacidad de respuesta ante una emergencia.

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