Autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participaron este martes en el III Simulacro Nacional Multipeligro 2026, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el objetivo de evaluar su capacidad de respuesta ante una emergencia.

Durante el ejercicio, los trabajadores de la institución pusieron a prueba su preparación frente a la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

En la sede central del ministerio, la actividad fue encabezada por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta, quien supervisó la evacuación del personal y verificó la aplicación de las medidas de seguridad durante el simulacro.

Según informó el MVCS, la jornada permitió practicar una respuesta ordenada y reforzar la importancia de actuar con rapidez, responsabilidad y coordinación frente a una emergencia.

Identifican oportunidades de mejora

El Ministerio de Vivienda señaló que estas actividades contribuyen a fortalecer la preparación del personal, proteger la integridad de quienes laboran en la institución y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo.

Asimismo, la entidad destacó la importancia de mantener la continuidad de los servicios del sector en beneficio de las familias peruanas, incluso frente a la ocurrencia de una emergencia.

El MVCS reafirmó que el objetivo es contar con personal preparado para actuar oportunamente ante un desastre, mediante el cumplimiento de los protocolos y la coordinación necesaria para reducir los riesgos.

La estrategia I-U-E-A-O

El Indeci impulsa la metodología mnemotécnica basada en las vocales para elaborar un Plan Familiar de Emergencia en sencillos pasos:

I (Identificamos): Reconocer las vulnerabilidades y peligros dentro de la infraestructura del hogar y en el vecindario.

Reconocer las vulnerabilidades y peligros dentro de la infraestructura del hogar y en el vecindario. U (Ubicamos): Señalar las zonas de menor riesgo internas, las rutas de evacuación y los puntos finales de reunión.

Señalar las zonas de menor riesgo internas, las rutas de evacuación y los puntos finales de reunión. E (Elaboramos): Dibujar el croquis familiar de evacuación, alistar la Mochila para Emergencias y organizar la Caja de Reserva.

Dibujar el croquis familiar de evacuación, alistar la Mochila para Emergencias y organizar la Caja de Reserva. A (Asignamos): Repartir responsabilidades concretas entre los integrantes del hogar (quién lleva la mochila, quién ayuda a adultos mayores, quién cuida a las mascotas).

Repartir responsabilidades concretas entre los integrantes del hogar (quién lleva la mochila, quién ayuda a adultos mayores, quién cuida a las mascotas). O (Organizamos): Coordinar con la comunidad de vecinos y participar conjuntamente en los simulacros programados.

Elementos indispensables en tu Mochila para Emergencias y Caja de Reserva

Contar con el equipamiento básico de supervivencia puede marcar la diferencia durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un evento telúrico o desastre de envergadura:

Alimentos y Bebidas : Agua embotellada sin gas, conservas, barras energéticas y galletas.

: Agua embotellada sin gas, conservas, barras energéticas y galletas. Primeros Auxilios e Higiene : Botiquín básico, alcohol, gasas, mascarillas, pañitos húmedos y medicamentos específicos.

: Botiquín básico, alcohol, gasas, mascarillas, pañitos húmedos y medicamentos específicos. Herramientas y Comunicación : Linterna, radio a pilas, baterías de repuesto, silbato, cuchilla multipropósito y encendedor.

: Linterna, radio a pilas, baterías de repuesto, silbato, cuchilla multipropósito y encendedor. Protección e Identificación: Manta polar, ropa de abrigo, dinero en efectivo en monedas y copias de documentos DNI.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR