Mañana vence el plazo para que los migrantes en situación irregular inicien el trámite para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Como fue anunciado en reiteradas ocasiones por el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Migraciones, no habrá una prórroga para el plazo de seis meses que dio el gobierno. Al cierre de esta edición, cerca de 200 mil extranjeros ya han iniciado este proceso, a través de la plataforma web habilitada por la entidad. Esta misma desactivará la opción para iniciar el trámite luego de las 11:59 p.m. del viernes. Sin bien la inscripción terminará, todos los trámites iniciados continuarán con su proceso normal.

De manera concreta, Migraciones ha entregado 55.168 carnés de Permiso Temporal de Permanencia. Además, la entidad indicó que 4.973 documentos están pendientes de ser entregados. Se informó que el 94% de los documentos tramitados son de ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Respecto a las solicitudes de amnistía de multas se han recibido 176.961 solicitudes, de las cuales 126.806 personas obtuvieron el beneficio.





Solicitud no atendida

El Comercio conversó con Óscar Pérez, presidente de la organización sin fines de lucro Unión Venezolana en Perú, quien cuestionó que el Gobierno no haya aceptado aplazar por un mes la inscripción para el inicio del trámite en cuestión. “Solicitamos una ampliación por un mes más al premier Alberto Otárola y al Ministro del Interior, Vicente Romero. Nuestra justificación fueron los inconvenientes técnicos que se mostraron [en la web habilitada] durante el primer mes”, indicó Pérez. Sin embargo, este pedido no fue aceptado. “Ese primer mes, prácticamente fue un mes donde se pudo avanzar muy poco, migraciones presentó problemas propios de un tránsito no calculado. Luego se han suscitado algunos momentos donde tampoco se pudo iniciar los procesos”, dispuso el entrevistado.

En conversación con este Diario, el superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, negó que se hayan registrado fallas técnicas que imposibiliten a las personas a iniciar el proceso de regularización. “El proceso se inicia a través de la página web. Luego se saca cita para la recolección de datos biométricos. Quienes ya hayan iniciado el proceso, van a poder sacar una cita, que estarán habitadas unos 45 días más. Una vez pasado este enrolamiento, la información pasa por una evaluación para verificar antecedentes, requisitos, entre otros. A partir de ahí, se cuentan 30 hábiles para la entrega del carné”, explicó García.

Respecto a la cantidad de extranjeros que no llegaron a iniciar el proceso de regularización, Pérez afirmó muchos no lo hicieron por ser solicitantes de refugio y no pueden ser tratados como si hubieran corrompido la ley. “Debemos recordar que el Perú es el segundo país con mayor número de [venezolanos] refugiados en el mundo”, expresó. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más 532.000 han solicitado la condición de refugiado. “Estas personas no pueden ser consideradas delictivas por el hecho de no haberse regularizado. Estas personas [aquellas bajo el régimen de refugiado] no podrían ser expulsadas”.

El caso de los refugiados

El artículo 5 de la Ley del Refugiado (27891) establece que “toda persona que invoque la condición de refugiado, puede ingresar a territorio nacional, no pudiendo ser reemplazada, devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas”. Además, menciona que “el solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se defina en última instancia su situación”. Sin embargo, las personas que hayan cometido delitos graves no pueden adherirse a este derecho.

Asimismo, la legislación señala -en su artículo 4- que quienes han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, pueden ser excluidos del reconocimiento como refugiado. Lo mismo se plantea para aquellos que sean culpable de cometer un grave delito común, dentro o fuera del territorio nacional, antes que se le conceda el reconocimiento de la calidad de refugiado, así como a las personas que realicen actos contrarios a las finalidades y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, se manifiesta como una cuarta causal de exclusión del reconocimiento, “que las autoridades del país donde haya fijado su residencia habitual le reconocen los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país”.

La importancia del PTP

El 8 de mayo de este año, Migraciones publicó la resolución 000109-2023. Con este documento se aprobó el procedimiento para la obtención del nuevo Permiso Temporal de Permanencia para regularizar la situación de extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país. El plazo determinado fue de seis meses desde la vigencia de la norma, tiempo que culmina este viernes. García Chunga aclaró que los operativos -en conjunto con la Policía Nacional del Perú- continuarán ejecutándose a nivel nacional, para así identificar las personas que permanecen en el Perú de manera irregular.

“Durante estos seis meses hemos posibilitado el proceso de un proceso de regularización, con lo cual les posibilitó acceder a un permiso temporal para luego obtener una calidad migratoria. Después de estos seis meses, obviamente quien no se encuentra en una situación regular, no va a tener la posibilidad de regularizarse, no va a tener un documento del estado peruano, que le permita incorporarse dentro del aparato legal”, indicó el superintendente.

En las consideraciones de la mencionada resolución se indica que “para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de las personas extranjeras, así como fortalecer la seguridad nacional y el orden interno, resulta de imperiosa necesidad posibilitar la regularización migratoria de las personas extranjeras”. Cabe indicar que las personas extranjeras que no regularicen su condición migratoria, serán objeto de sanciones que comprenden el inicio de procesos administrativos por parte de Migraciones, que van desde un orden de salida obligatoria hasta una expulsión. “La regularización es un proceso que coadyuva a la seguridad. Tenemos que saber quiénes están en nuestro país”, sostuvo el representante de Migraciones.

Una vez obtenido el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), las personas extranjeras regularizan su condición migratoria y quedan habilitadas para realizar actividades formales en el Perú. Esto incluye ser empleado formal, iniciar emprendimientos y acceder a diversos servicios públicos y privados. Asimismo, quienes tengan el CPP por más de seis meses pueden solicitar la calidad migratoria especial residente, que les permite acceder al carné de extranjería. García Chunga destacó la importancia de que las personas porten el carné consigo mismo todo el tiempo, ya que es un documento de identidad oficial. En el caso de las personas que aún estén en el proceso de regularización, pueden descargar la constancia.