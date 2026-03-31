MIRA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional tras recientes eventos musicales

De momento, Sporting Cristal confirmó que recibirá a Cerro Porteño en el estadio Alejandro Villanueva por la Copa Libertadores; mientras que los conciertos previstos para mediados de abril se realizarán en el Multiespacio Costa 21.

El lunes, el alcalde Renzo Reggiardo se pronunció respecto a la sanción detallando que “la empresa administradora infringió una serie de procedimientos” contemplados en la ordenanza N° 2200-MML lo que acarrea, además del cierre temporal, una multa de 110 mil soles. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que trasladaría la penalidad a la productora Tropimusic Entertaiment SAC, organizadora de los conciertos.

Municipalidad de Lima clausuró temporalmente el Estadio Nacional y aplicó multas por 110 mil soles al IPD.

En base a la normativa citada, se impusieron seis sanciones administrativas al recinto. El sábado 27, se registró una multa por 11.000 soles por no respetar el horario declarado en la solicitud del evento, al día siguiente se impusieron tres sanciones, una por 11.000 y dos por 22.000 soles, por no respetar el horario declarado, permitir la alteración del orden público y perturbar la tranquilidad de las personas, y no efectuar la limpieza de los espacios públicos al término del evento.

Cabe resaltar que el 26 de marzo, la MML dirigió una carta al IPD exhortando a respetar el horario acordado, que autorizaba a la celebración del evento hasta las 11:00 p.m. Pese a ello, las presentaciones se extendieron hasta las 4:27 am del 29 de marzo, según publicaciones de asistentes al evento en redes sociales.

El Comercio intentó comunicarse con la productora; sin embargo, al cierre de este artículo no obtuvo respuesta.

—Problema de fondo—

Para el exdirector ejecutivo de Lima 2019 y presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú, Carlos Neuhaus, “el problema de fondo es una combinación de falta de infraestructura, irrespeto a las normas y que no les importa la sanción porque pagan la multa y siguen”.

Neuhaus recalcó que “la prioridad en el Estadio Nacional es el deporte” y se mostró sorprendido por la facilidad de la que gozan algunas empresas para reservar fechas cuando “para los Panamericanos tuve dificultades para que me cedieran el estadio dos meses para las ceremonias. Había cierta resistencia del IPD que no entendía”.

El urbanista Aldo Facho contrasta las condiciones en las que se organizan los eventos en el Estadio Nacional con otras sedes de la región. “Hay dos temas de diferente escala. Uno es si el Estadio Nacional está preparado para eventos que no sean deportivos. En estadios argentinos, como el de River o el Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors, existen mecanismos mucho más tecnificados que permiten colocar y remover cobertores adecuados sobre el césped”, señala el experto.

Neuhaus reveló que encontró cierta resistencia del IPD al reservar el Estadio Nacional para las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, agrega por su parte que si bien en otros países existen problemas entre vecinos y eventos de entretenimiento, “también se han identificado mecanismos apropiados para que no sea tan complejo, como medidas de gestión del ruido o la ubicación de los recintos, pero para eso es absolutamente necesaria una buena conexión de transporte público”.

Ambos expertos coinciden en que este último punto resulta siendo el origen de gran parte del caos. En palabras Facho, “el enorme retraso en infraestructura vial limita enormemente la inversión privada en Lima Metropolitana, sobre todo en proyectos como las arenas u otros que demandan accesibilidad”.

“No creo que sea necesario hacer una zonificación especial para eventos, sino que hay que exigir inversiones y parámetros para que se pueda respetar el equilibrio. Existen mecanismos para gestionar estos problemas, pero muchas veces no se quiere invertir en ellos”, apunta Alegre.