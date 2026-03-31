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Resumen

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Luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenara la clausura temporal del Estadio Nacional por infracciones registradas durante dos conciertos celebrados el 27 y 28 de marzo, la agenda del principal recinto deportivo del país ha revelado la deficiente administración de la ya escasa infraestructura de este tipo.

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