Luego del fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín, la Municipalidad Metropolitana de Lima, brindó primeros auxilios a una adolescente de 17 años que resultó herida en la cabeza tras ser impactada por un objeto que cayó desde un balcón de la galería Tarpuy, en la zona de Barrios Altos.

Desde el Centro de Control C2, personal de prevención de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML acudió para atender a la afectada en la galería ubicada en el jirón Andahuaylas 1265, en el Cercado de Lima.

Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar y trasladó a la joven al Hospital Nacional Dos de Mayo, acompañada de su madre, para recibir atención médica especializada.

Riesgos en Costa Verde

Al ser consultado sobre el riesgo de caída de piedras en los acantilados de la Costa Verde, Casaretto anunció que este lunes por la mañana se iniciará el despliegue para instalar nuevas geomallas en el tramo que abarca desde el distrito de Magdalena del Mar hasta Miraflores.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mario Casaretto, afirmó que la comuna activó un plan inmediato de verificación para atender situaciones anómalas en la capital, con especial atención en la Costa Verde.

El funcionario señaló que, si bien hasta el momento no se han reportado daños personales ni materiales de gravedad, Lima Metropolitana presenta una alta vulnerabilidad ante este tipo de emergencias, principalmente en los acantilados y en los alrededores de los cerros de arena.

Foto: MML

Según explicó el vocero edil, estas estructuras de contención han sufrido severos daños durante el año debido a actos vandálicos.

“Hoy estamos lanzando la instalación- reposición de geomallas, que han sido perjudicadas y afectadas por personas de mal vivir que andan incendiando la geomalla durante el año, y tenemos que hacer el trabajo de renovarlas”, enfatizó.

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, afirmó que desde la comuna existe un plan inmediato de respuesta en beneficio de la comunidad.

“Vamos a procurar hacer este trabajo en 15 días para poder tener la tranquilidad de tener protegida los 8 km que tiene la Costa Verde.

Cabe recordar que a inicios de este año, la comuna limeña ejecutó una primera etapa de intervención en sectores de Barranco, Miraflores y Magdalena del Mar, donde se realizaron trabajos de instalación y mantenimiento de geomallas para fortalecer las condiciones de seguridad en esta importante vía metropolitana.

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