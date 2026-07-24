Además, los vecinos requirieron el envío de maquinaria pesada para despejar el tránsito en las calles de Pumpuya.
Además, los vecinos requirieron el envío de maquinaria pesada para despejar el tránsito en las calles de Pumpuya.
Por Redacción EC

Los damnificados del sismo que sacudió la provincia de Chupaca, región Junín, solicitaron la intervención urgente de las autoridades para desmontar una antena de internet que se encuentra en estado inoperativo desde hace varios meses, plantada al lado del campamento temporal de carpas donde pernoctan tras perder su vivienda.

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