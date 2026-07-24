Los damnificados del sismo que sacudió la provincia de Chupaca, región Junín, solicitaron la intervención urgente de las autoridades para desmontar una antena de internet que se encuentra en estado inoperativo desde hace varios meses, plantada al lado del campamento temporal de carpas donde pernoctan tras perder su vivienda .

Se reportaron un total de 407 viviendas destruidas por el colapso de sus estructuras, 738 inmuebles fueron declarados inhabitables por fallas severas y 505 predios presentan daños de diversa consideración. Foto: composición GEC

La estructura está ubicada cerca a la plaza de la localidad de Pumpunya, la zona más afectada del temblor de magnitud 5.1 del último 18 de julio. Javier Barreto, residente de la zona, detalló que la infraestructura fue instalada en el año 2021 y permanece inoperativa desde hace varios meses tras el robo de sus componentes tecnológicos.

Según su testimonio, l as familias corren el riesgo de que la antena caiga sobre ellas debido a los sismos que se vienen registrando en los últimos días . “La población mantiene latente su preocupación porque hasta el momento no retiran una antena de Internet que ya no funciona hace mucho tiempo y temen que se caiga con las constantes réplicas que hay en la zona”, indicó Barreto a RPP Noticias.

Para acelerar la recolección de fichas de datos y agilizar la llegada de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas, diversos colectivos profesionales se sumaron al levantamiento catastral junto al personal técnico de las municipalidades locales. Foto: Andina/composición EC

Por otro lado, los residentes de Pumpunya hicieron un llamado a las autoridades a enviar maquinaria pesada para remover los escombros y despejar las calles de la localidad . Asimismo, denunciaron que los servicios de agua potable y fluido eléctrico continúan interrumpidos totalmente, lo que favorece a la ocurrencia de actos delictivos.