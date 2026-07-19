Essalud envió brigadas a Junín tras el sismo de magnitud 5.1 que asoló dicha región. (Foto: Essalud)
Essalud envió brigadas a Junín tras el sismo de magnitud 5.1 que asoló dicha región. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

Con el objetivo de brindar atención médica a la población afectada por el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado 18 de julio en la región Junín, el Seguro Social de Salud (Essalud) desplegó un equipo multidisciplinario de Hospital Perú y brigadas voluntarias, que se trasladará a la provincia de Chupaca.

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