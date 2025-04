Decenas de colectiveros paralizaron sus labores este jueves y salieron a las calles a denunciar que siguen siendo víctimas de extorsiones en San Juan de Lurigancho (SJL). Según indicaron, son cuatro bandas criminales las que siembran terror en este distrito y no se descarta que haya más.

Los trabajadores comentaron que iniciaron con un pago semanal de 80 soles, pero este monto podría aumentar a 100, lo que complicaría aún más su economía familiar. Ellos son obligados a entregar el dinero, ya que tienen miedo que atenten contra sus vidas mientras conducen sus vehículos.

En las últimas semanas, se ha visto que delincuentes secuestran a conductores, los amenazan con armas de fuego y luego los graban para enviar los videos a sus colegas y así seguir infundiendo miedo en el sector.

“Son de acá del barrio nomás. Nosotros semanal pagamos 80 soles y ahora a 100 soles nos quieren subir . Contra eso estamos luchando”, aseveró un conductor a RPP.

Otro de los afectados señaló que no hay presencia policial en la zona, por lo que se sienten desamparados. En esa línea, consideró que el estado de emergencia no está funcionando.

“Acá no hay apoyo, no hay nada. Matan a la gente, a los muchachos y no hay policías. Hoy que estamos haciendo la marcha, recién se aparece cantidad de policías, pero cuando hay un muerto [no]. Ayer han matado a un muchacho, le han volado la cabeza. ¿Acaso un policía se ha acercado? Nadie . ¿a la señora le dan seguridad? Nada, señores. Tanto la moto como todos los transportes estamos siendo extorsionados”, comentó.

Hace unos días, un conductor de transporte público fue asesinado a balazos en la avenida Canta Callao, a la altura de la intersección con Los Alisos, en San Martín de Porres. Tras el ataque, el bus terminó estrellándose en un predio. Se presume que sicarios dispararon al menos 7 veces contra la unidad.