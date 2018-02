SJL: todo lo que se sabe sobre el crimen de niña de 11 años

César Alva Mendoza es el principal sospechoso de haber violado y asesinado a una niña, de 11 años, en San Juan de Lurigancho. La menor desapareció la mañana del jueves luego de salir de la comisaría de Canto Rey, donde asistía dos veces por semana a un curso de pedrería.



Según las imágenes de las cámaras de seguridad, a las 10:06 a.m., la menor salió, con una mochila, de la comisaría. A esa hora acabó su curso ese día, aunque otras veces se quedaba más tiempo. Solía recogerla su mamá o una vecina cuya hija también participaba en los talleres de la Oficina de Participación Ciudadana de la comisaría.

“Su mamá no fue a buscarla y tampoco la señora, suponemos que decidió irse sola a una de las panaderías de su papá, cerca de la comisaría”, sostiene un familiar de la niña.

Ayer, en el velorio y el entierro de la menor, Diana Ruiz, su madre, estaba sedada y Jorge Vellaneda, el papá, no dejaba de llorar y exigir justicia.

Encargada del taller

“No saben cómo me duele esta muerte”Al borde de las lágrimas, la suboficial Juana Bazán, promotora de los talleres de verano que dicta la comisaría de Canto Rey, dijo a este Diario que lamentaba la muerte de la niña y que la “verdad saldrá a la luz”. “¿Por qué permitió que la menor saliera sola?”, le preguntamos. “No tengo autorización para declarar, pero no saben cómo me duele esta muerte”, respondió. El jueves, la comisaría informó que la niña no había asistido a clases, pero sí lo hizo.