Una madre de familia vivió momentos de angustia luego que desconocidos llamaran a su hogar para informar que sus dos hijas -de 17 y 15 años- habían sido secuestradas en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con América Noticias, las menores respondieron una primera llamada en la que un supuesto policía les dijo que su hermana mayor estaba herida y que necesitaba ayuda. Las jóvenes fueron citadas en las tiendas Metro de Canto Rey y les pidieron que quitaran el chip de sus celulares. Por ello, ellas estuvieron incomunicadas por tres horas.

“Llamaron al teléfono fijo de mi casa y les indicaron que una de mis hijas mayores estaba mal, que tenía un disparo en la mano y estaba golpeada. Que necesitaba que alguien vaya a auxiliarla, a recogerla”, contó Jacqueline Chira, madre de las menores.

Una vez que las menores salieron de su hogar, los malhechores llamaron a la hermana mayor y le pidieron dinero a cambio de sus hermanas pequeñas.

“Me llamó y me dice mamá: ¿dónde están las chicas?, ¿Qué ha pasado le digo?, me dice: mamá, me están llamando, me dicen que las tienen a las chicas. Fue horrible”, añadió la madre.

Jacqueline Chira detalló que en un primer momento los sujetos les pedían S/50.000 por el rescate de las menores. “Mis hijas llegaron a recolectar S/3.000 y pagaron ese monto porque al inicio estaban pidiendo S/50.000″, indicó.

Luego de realizar la transferencia, los sujetos le indicaron a la hermana mayor que encontraría a las menores en el metro de Canto Rey. “Le dimos el dinero y nos dijeron que las íbamos a encontrar en Metro, y efectivamente las encontré”, precisó la hermana mayor.

