La familia de Lorenzo Tocto Arteaga denunció que un vigilante del Hospital Aurelio Díaz Ufano -de la Red Prestacional Almenara-, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL), le habría negado el ingreso a su pariente a dicho nosocomio el pasado domingo 15 de noviembre, según informó el programa ‘Al Estilo Juliana’.

De acuerdo con el citado programa, el paciente de 70 años llegó al nosocomio en una ambulancia del SAMU con riesgo de muerte. En ese sentido, la familia pedía a gritos que abran la puerta del hospital para que el paciente en estado de gravedad ingrese. Ante la insistencia de la esposa, la víctima ingresó, pero días después falleció.

“El paciente tiene acá esperando 15 a 20 minutos, pero no nos atiende, no sale nadie a responder acá. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Por qué no se presenta? Es prioridad uno (el paciente)”, indicaba uno de los trabajadores de SAMU al vigilante, según se observa en las imágenes que difundió el programa.

La familia del fallecido también denunció que fue agredida por el vigilante. El hijo de Lorenzo Tocto Arteaga, en su desesperación porque el vigilante no abría la puerta, le bajó la mascarilla, y fue golpeado por el agente de seguridad, según informó el citado medio.

“Mi padre fallece el día 18 a las 10 a.m. y me llaman al mediodía para decirme que me iban a dar el informe médico, pese a que mi mamá estaba afuera del hospital y nadie la llamó”, señaló la hija del señor de 70 años.

Essalud se pronuncia

Ante lo sucedido, Essalud, mediante un comunicado, lamentó lo sucedido e indicó que el paciente ingresó al nosocomio con un cuadro de insuficiencia respiratoria severa, neumonía y secuelas de infarto cerebral, entre otras complicaciones.

Sobre la acusación contra el vigilante, la entidad rechazó la violencia que habría sufrido el entonces paciente y removió al personal de seguridad implicado por “tratarse de una conducta ajena a los protocolos de atención que se tienen en los servicios de emergencia”.

“Durante su internamiento el paciente recibió todas las atenciones especializadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por los graves problemas de salud que presentaba, la cual se complicó con la hipertensión arterial y su avanzada edad. Se iniciará una exhaustiva auditoría médica para esclarecer las causas del fallecimiento”, se lee en el comunicado.

Este es el pronunciamiento de Essalud:

