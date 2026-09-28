En un operativo realizado a un criadero clandestino de animales, se logró rescatar al menos a 48 perros -en su mayoría de raza bulldog- que fueron llevados de manera inmediata a la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores. Varios de ellos se encontraban con signos de maltrato y descuido en salud.

Según la alcaldesa de SJM, Delia Castro Pichihua, en declaraciones para TV Perú, se trató de una intervención con participación de las áreas de Salud y Fiscalización de la comuna, además de la Policía Nacional del Perú (PNP), a un recinto reducido ubicado en la zona D del distrito.

Los animales fueron presentados con las uñas largas, sobrepeso y cicatrices a medio cerrar producto de intervenciones quirúrgicas en pro de la comercialización de este tipo de canes.

Operaciones para que no puedan ladrar e incluso para que las hembras puedan parir antes y así acelerar el proceso de reproducción fueron evidenciados por el personal del recinto edil.

“La mayoría están desnutridos, tienen problemas de piel, las uñas muy crecidas o con hongos e infecciones en los ojos”, señaló personal del centro veterinario municipal, quienes también mencionaron la posibilidad de que algunas hembras hayan podido reproducirse hasta en cinco oportunidades.

El accionar entre los agentes ediles y la PNP sucedió tras recibir una queja local, la cual fue atendida y se menciona a una persona detenida en el criadero clandestino, quien habría sido trasladado a la comisaría del sector dando declaraciones.

Dentro de los perros trasladados al local municipal se encuentran cachorros de bulldog, dos en estado grave, recibieron el tratamiento debido para su mejoría. Incluso fueron afectados por la tempatura del día, produciéndoles evidentes signos de un golpe de calor.

La burgomaestre también destacó la acción del municipio de San Juan de Miraflores, que contabiliza 590 animales rescatados a lo largo de su gestión.

VIDEO RECOMENDADO

Cada día, 5 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres en el Perú como consecuencia de violencia sexual. Y cada hora, 5 adolescentes de 15 a 19 años dan a luz. Tres de cada cuatro de estos embarazos no fueron intencionales.

SOBRE EL AUTOR