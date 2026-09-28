Un perro bulldog rescatado de un criadero clandestino en San Juan de Miraflores, el 28 de septiembre de 2026. (Captura de TVPerú)
Un perro bulldog rescatado de un criadero clandestino en San Juan de Miraflores, el 28 de septiembre de 2026. (Captura de TVPerú)
Por Redacción EC

En un operativo realizado a un criadero clandestino de animales, se logró rescatar al menos a 48 perros -en su mayoría de raza bulldog- que fueron llevados de manera inmediata a la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores. Varios de ellos se encontraban con signos de maltrato y descuido en salud.

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