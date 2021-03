Desde la mañana de este lunes 15 de marzo en diferentes puntos de Lima y el resto del Perú, unidades de varias empresas de transporte de carga realizan un paro indefinido en reclamo por el alza del precio del combustible y de los peajes. Esta paralización se había anunciado el último fin de semana mediante un comunicado.

Iván Valencia, vicepresidente del gremio de transportistas de carga, quien participó de una manifestación esta mañana en la avenida Canta Callao en San Martín de Porres, aseveró que es necesario que el Gobierno intervenga en su situación, pues no es rentable para el 80% de las empresas.

Además, señaló que entre sus pedidos está que los trabajadores de su grupo tengan una prioridad en la campaña de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) debido a que por la naturaliza de sus labores, están permanentemente expuestos.

“Nos vemos obligados a esto porque no podemos con el precio del combustible, ha subido 45% en dos meses. Hay grifos que lo venden hasta en 15 soles, pedimos la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC), pedimos la vacunación inmediata del personal para que los conductores no se sigan muriendo”, sostuvo en TV Perú.

“Pedimos los tambos camioneros para que podamos descansar y no haya tantos accidentes. No hay voluntad política para resolver el problema. Venimos negociando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero esas mesas de diálogo no han dado frutos, en dos años hubo 5 ministros 3 cambios de gobierno, con esas circunstancias no se ha resulto el problema”, agregó.

Finalmente Valencia aseveró que en todo el son 280 mil pequeños empresarios los que no pueden trabajar y que están dispuestos a seguir con la medida hasta que se atiendan sus reclamos.

