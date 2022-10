Keren Areli Bocanegra Bustamante, una joven madre de 24 años e hija de un pastor evangélico, estafó a una decena de personas. De acuerdo a Latina, durante el 2022 entró en contacto con amistades del colegio y la iglesia mediante redes sociales y se presentó como una próspera empresaria dedicada a la venta de huevos. Así los engañó para que invirtieran en su negocio haciéndose con más de S/150 mil.

Una de sus víctimas fue Mariela Torres, una joven madre, que la denunció por estafa en la comisaría Barboncitos (San Martín de Porres). “Me estafó con S/12 mil. Me bloqueó. Me dejó sin estudios, estaba por graduarme”.

Según el matinal, la joven decidió invertir en el negocio de Keren pues necesitaba mayor liquidez, ya que su pequeña hija iba a empezar a estudiar. Con la promesa que su dinero se duplicaría, confió en la mujer de 24 años.

Otra compañera del colegio que también fue estafada por Keren con más de S/4 mil cuenta cómo la engaño. “A todos nos mandaba la misma foto. Nos mandaba fotos de faja de dinero, de los camiones de huevo. Yo la consideraba mi amiga”, señaló.

Le dio hospedaje en su casa

Elías Cuya se reencontró con Keren cuando ella atravesaba un mal momento, por eso le abrió las puertas de su casa, donde vivió de marzo a abril del 2022. “Nosotros depositamos la confianza porque era hija del pastor. Entonces ella nos cuenta de este supuesto negocio. Se le dio el dinero en efectivo, que fueron S/5.000″.

Tenía una vida de lujos

En un reportaje difundido por Domingo al Día, se dio a conocer que Keren Areli se daba la gran vida con el dinero de las personas que estafaba. Ella asistía a conciertos chicha, a partidos de fútbol, se iba a fiestas con amigos y frecuentaba reconocidos restaurantes donde siempre pagaba con efectivo.

“Podía gastar en una salida como S/600 hasta S/1.000″, contó uno de los agraviados. “Iba a los centros comerciales, compraba ropa y luego la desechaba. Compraba perfumes de marca. Toda la ropa que usaba era de marca. Nosotros pensábamos que le estaba yendo bien”, indicó otra víctima.

Domingo al día: La estafa del huevo