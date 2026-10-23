La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ejecuta trabajos de descolmatación en el río Chillón para prevenir posibles desbordes e inundaciones ante la llegada del fenómeno de El Niño y la próxima temporada de lluvias. Las intervenciones comenzaron el 7 de octubre y se extenderán hasta diciembre de 2026, según informó la comuna.

Las labores se desarrollan actualmente en el sector Puente Lomas de Chillón y posteriormente continuarán en las zonas de Ensenada y San Diego. Los trabajos forman parte del convenio N.° 052-2025-VIVIENDA/VMVU/PNC, suscrito entre ambas instituciones.

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, señaló que las acciones buscan reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar a los vecinos que viven en las zonas aledañas al río.

Uno de los primeros puntos críticos atendidos fue el puente El Sol, donde se realizaron labores preventivas para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la municipalidad, hasta la fecha se han intervenido 200 metros cuadrados en ese sector, con el retiro de 3.600 metros cúbicos de rocas y piedras para facilitar el flujo del agua. Además, se refuerzan los gaviones mediante el empedrado con las mismas piedras extraídas durante la limpieza.

Convenio con el Ministerio de Vivienda

El acuerdo entre ambas instituciones, suscrito el 27 de junio de 2025, establece que el Ministerio de Vivienda proporciona una máquina excavadora para ejecutar los trabajos de descolmatación, mientras que la municipalidad se encarga del combustible, las reparaciones y el mantenimiento preventivo de la maquinaria.

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Asimismo, el municipio participa mediante el personal de supervisión del área de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y brinda seguridad durante las intervenciones a través de sus efectivos de serenazgo.

La comuna señaló que el objetivo es prevenir desbordes y reducir el impacto de las lluvias en las viviendas y poblaciones ubicadas en las riberas del río Chillón.