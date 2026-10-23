Municipalidad de San Martín de Porres retira 3.600 m³ de piedras del río Chillón como medida preventiva. (Foto: Andina)
Municipalidad de San Martín de Porres retira 3.600 m³ de piedras del río Chillón como medida preventiva. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ejecuta trabajos de descolmatación en el río Chillón para prevenir posibles desbordes e inundaciones ante la llegada del fenómeno de El Niño y la próxima temporada de lluvias. Las intervenciones comenzaron el 7 de octubre y se extenderán hasta diciembre de 2026, según informó la comuna.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?