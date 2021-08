Luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe donde señala que 28 exclusivos hoteles de Lima recibieron S/402 mil de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) por supuestamente alojar a huéspedes “fantasmas” durante la pandemia, la Sociedad Hoteles del Perú (SHP) indicó que todos sus asociados han cumplido con brindar el servicio autorizado por el mencionado sector, “de acuerdo a lo contratado y a una tarifa solidaria, habiendo registrado a todos los huéspedes bajo las normas vigentes”.

Asimismo, dijo que las investigaciones aún no habrían terminado, por lo que se están levantando las observaciones emitidas. Por último, sostuvo que sus asociados cuentan con toda la información necesaria para cualquier investigación, como la relación de huéspedes que fue remitida al Mincetur para la emisión de la conformidad del servicio.

La SHP también resaltó que brindará “todas las facilidades para lograr el total esclarecimiento de los hechos”.

Por su parte, The Westin Lima Hotel & Convention Center comunicó a El Comercio que el contrato de hospedaje para repatriados suscrito por la empresa y el Mincetur tiene una cláusula que detalla que la noche de habitación se facturará solo si el pasajero durmió en el hotel. “El hotel ha respetado íntegramente dicha cláusula”, señaló.

Además, subrayó que según el informe de la Contraloría, 12 de los 13 casos atribuidos a The Westin Lima Hotel & Convention Center están relacionados a presuntos errores de registro de los huéspedes al ingresar al hotel y no a que no habrían ingresado a este.

El caso

Como se recuerda, a fin de evitar la propagación del virus, el Estado coordinó con las hoteles para que alojaran a los peruanos que regresaban del extranjero a fin de que cumplieran una cuarentena obligatoria. El informe de la Contraloría precisa que la empresas hoteleras habrían recibido el pago supuestamente por el servicio de alojamiento y alimentación de 151 peruanos repatriados y dos extranjeros, entre marzo y diciembre del 2020.

“La Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT) otorgó la conformidad de servicio a 28 empresas hoteleras por servicio de alojamiento y alimentación diaria a 153 ciudadanos que no registran ingreso al Perú, lo que ha generado un perjuicio económico de S/402.101,46”, se lee en el documento.

La Contraloría detectó que los datos de los huéspedes consignados por las empresas no presentaban nombres y apellidos completos y que, en algunos casos, faltaban o sobraban números del documento nacional de identidad (DNI). Asimismo, se presentaron casos de hoteles que consignaron a huéspedes con el mismo número de DNI e incluso con nombres y número incompletos. El órgano contralor resaltó que no hubo una diligencia para cautelar el dinero destinado para este fin.

El Mincetur sostuvo a través de un comunicado que los hechos detectados por la Contraloría “corresponden a gestiones ministeriales anteriores”. Agregó que el Órgano de Control Institucional (OCI) del sector culminó su investigación el pasado 5 de agosto, y recomendó al procurador público que tome las acciones legales respectivas.

