“Son los inquisidores que ya no persiguen a herejes sino a pederastas”. Pedro Salinas, el periodista que junto a Paola Ugaz destapó denuncias de abusos en el Sodalicio, resume así el trabajo del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, congregación cuyos orígenes se remontan a la antigua Inquisición, quienes se encuentran en Lima en una misión especial enviada por el papa Francisco.

La misión Scicluna-Bartomeu inició ayer su investigación con entrevistas a los periodistas que llevan más de una década destapando denuncias de violencia sexual, física y psicológica en la organización católica fundada en 1971 por Luis Fernando Figari.

En el 2018, monseñor Charles Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu, integrantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, investigaron los encubrimientos de la iglesia católica de Chile por el caso Karadima. / CLAUDIO REYES

Día uno de la misión especial

Salinas califica de “absolutamente positiva” la reunión realizada desde la 9 de la mañana en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. Aunque el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’ se publicó en el 2015, la investigación sobre los abusos perpetrados por Figari y exmiembros de la cúpula del Sodalicio empezó en el 2010. En estos 13 años, sin embargo, no hubo sanciones reales contra los responsables. Por eso, la participación de la misión especial le genera esperanza de que esta vez sí haya un punto de quiebre.

“Son los ‘Van Helsing’ de la pederastia clerical. Bartomeu y Scicluna son especialistas en cazar monstruos […] Querían precisiones y contextos. En mi caso, sobre la última publicación que saqué el año pasado, ‘Sin noticias de Dios’, que es un compendio que resume la crónica personal, la investigación periodística al Sodalicio, la exhibición de carpetas fiscales y nuevos casos”, explica a El Comercio.

Pedro Salinas fue sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada. (Juan Ponce / El Comercio)

Paola Ugaz, cuya reunión inició pasadas las 11:30 a.m., coincide en la impresión positiva del encuentro. “Fueron muy empáticos. Scicluna es muy detallista y ambos estaban muy embebidos en la historia del Sodalicio. Fue una conversación fluida y de mucho largo aliento porque son trece años de investigación así que hay muchos detalles. Hubo insistencia en la metodología periodística, qué hubo detrás del libro. Querían saber cómo funcionó, cómo se hizo la investigación”, indica Ugaz.

En su caso, la entrevista también duró aproximadamente dos horas y tuvo especial énfasis en la oleada de denuncias y querellas interpuestas en su contra. De hecho, causó principal inquietud la investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito que busca levantar su secreto de comunicaciones. “Hay preocupación por el anonimato de las víctimas, porque sus nombres nunca figuren para protegerlas. Por eso, me preguntaron en qué se basaba la fiscalía para querer tener acceso todas mis comunicaciones”, dice a este Diario.

La periodista Paola Ugaz ha sido blanco de decenas de denuncias por sus investigaciones sobre el Sodalicio (Foto: Carlos Chunga)

Los resultados del trabajo de la misión especial del Vaticano se conocerán, se estima, todavía en unos meses. Para Salinas, no se puede descartar el cierre del Sodalicio porque, a diferencia de las investigaciones que durante este tiempo realizó la propia institución – u na de ellas reconoce los abusos contra al menos 19 menores y 10 adultos –, esta vez se toma en cuenta la revictimización de los denunciantes, la persecución legal contra investigadores y otras denuncias relacionadas al papel económico de la organización.

Germán Doig (fallecido) y Luis Fernando Figari fueron denunciados por abuso sexual contra menores dentro del Sodalicio. (Archivo)

“Las otras investigaciones han sido una farsa. El Sodalicio pensaba que ya había pasado página y para el próximo verano ya estaban terminando sus nuevos estatutos y que con eso pensaban que salían airosos. Les cayó del cielo la misión Sicicluna-Bertomeu. Les cayó del cielo, pero como un meteorito”, señala el periodista.

Ugaz añade que también puede ser el punto de partida para que el Estado tome acciones concretas para evitar que la historia de impunidad se repita. “Si bien la iglesia peruana no hizo nada, creo que la responsabilidad mayor es del Estado porque en Irlanda o Estados Unidos, donde se han revelado casos de abusos masivos, las leyes cambiaron. Hoy por ejemplo que los niños no pueden estar a solas con un religioso. El tema principal de la investigación es el abuso a los menores de edad y en Perú no se ha dado ni media ley. Esos niños fueron con la ilusión de encontrar a dios y encontraron el infierno en la tierra”, enfatiza.

Bloque HTML de muestra

Hasta ahora, mientras la investigación fiscal sigue un curso lento, desde el Estado no hay respuestas a las denuncias. En julio 2019, la Comisión Investigadora del Congreso por Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, entre ellas el Sodalicio, emitió un informe final que concluía que el sistema de justicia peruano no actuó diligentemente con las primeras acusaciones, desde el año 2000 y que se requería establecer protocolos para resolver denuncias. Ese trabajo, que se realizó con testimonios de 18 exsodálites víctimas de abusos sexuales, debía ser debatido en el Pleno, pero el cierre del Congreso ese año dejó el trabajo en el aire.

En noviembre del año pasado, la parlamentaria Susel Paredes (Primero La Gente) rescató el informe del archivo del Congreso y envió una copia al Vaticano. Ayer también fue recibida por la misión Scicluna- Bertomeu. “Seguiré impulsando que el informe Belaunde [el excongresista Alberto de Belaunde presidió la comisión] vea la luz, se haga justicia y se repare a las víctimas”, dijo ayer tras su reunión.

Segundo día de investigación

La misión permanecerá en Lima durante una semana para continuar con entrevistas a testigos e involucrados. Se espera que luego de su regreso al Vaticano preparen un informe final sobre su investigación. En Chile, el antecedente más cercano, el resultado de Scicluna-Bartomeu derivó en el cambio de toda la cabeza de obispos que encubrieron el caso Karadima.

Las reuniones de la misión Scicluna - Bartomeu se realizan en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. / Hugo Curotto

Según había adelantado la Conferencia Episcopal Peruana hoy se realizó la audiencia con Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte. Además, desde esta tarde se reúnen con la cúpula actual del Sodalicio: Jaime Baertl, el Arzobispo de Piura, Jose Antonio Eguren; Juan Carlos Len Alvarez, Jose Ambrozic y Carlos Neuenschwander Sahurie.

Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana, José David Correa, y Jose Davila, miembro del Sodalicio, llegan a la Nunciatura. / Hugo Curotto

Mañana, jueves 27, será el turno de las declaraciones de los comuneros de Catacaos, Piura, quienes denuncian el despojo de tierras ancestrales y la criminalización por las empresas vinculadas al Sodalicio. Por la investigación de este caso, el periodista Daniel Yovera fue querellado en un proceso que finalmente fue archivado por el Poder Judicial hace unas semanas.