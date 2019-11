En los más de seis meses que Anderson Arone lleva trabajando como ‘jalador’ de transporte público ha visto robos, accidentes, peleas y un panorama desalentador que se alimenta del caos diario de la Panamericana Sur. Hasta ayer.

Él y otras siete personas –desconocidas entre sí– se unieron para rescatar a un hombre que estaba a punto de caer del puente peatonal Parque Zonal, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Varias personas se unen y rescatan a joven que colgaba de puente en la Panamericana Sur. (Captura)

Ocurrió en la tarde del miércoles 27 de noviembre, aproximadamente las 5 de la tarde. Anderson, de 42 años, llamaba pasajeros en el paradero ubicado a la altura del parque Huayna Cápac cuando vio a un joven de aproximadamente 30 años caminando entre los vehículos en movimiento. Su trabajo en la calle lo ha hecho un buen observador, como él mismo reconoce, así que le pareció extraño y siguió con la vista el recorrido del joven.

“Venía tambaleándose y me preocupó, pero en un momento me distraje por el trabajo. Cuando volví a ver ya estaba colgado. Mi instinto fue correr a ayudarlo”, cuenta a El Comercio. El joven pendía del puente mientras era sostenido por un grupo de transeúntes que lo asían de las manos para que no cayera a la pista.

🚨 Probablemente esta persona iba a tomar hoy una fatal decisión, pero personas solidarias se lo impidieron. Un chofer de bus, y dos pasajeros no dudaron en salvarle la vida. Pocas veces se ve tanto #amor por el prójimo en el #Perú, #NoTodoEstáPerdido.❤️ pic.twitter.com/JNwRn1YGth — Antonio Manco (@antoniomanco) November 28, 2019

Había tráfico y Anderson estaba en el otro sentido de la vía, pero corrió entre los carros, saltó el separador de la berma y detuvo un bus. Solo cuando lo tuvo a unos metros de distancia se dio cuenta de que era un amigo de la infancia. Se subió al techo del vehículo de la empresa de transportes San José y le abrazó las piernas. Desde el bus, salió otra persona por la ventana de emergencia, pero antes de que llegara a ayudarlo, las manos del joven cedieron al peso y se soltaron. Su cuerpo se desplomó, cayó sobre el techo, se desmayó. Estaba a salvo.

-Mil al año-

La acción espontánea y solidaria que salvó una vida fue registrada por algunos testigos, cuyos videos se han viralizado en un país anhelante de buenas noticias. Lamentablemente, no siempre es posible ayudar a quien intenta atentar contra su vida.

“No es la primera vez que pasa. Tengo compañeros que han visto a otros casos similares pero pocos son los que ayudan. Hay gente que prefiere grabar. Esta vez fue un milagro”, agrega Anderson Arone.

Según estadística del Minsa, cada año se suicidan alrededor de 1.000 personas al año y en el 80% de los casos la víctima tuvo depresión.

El médico psiquiatra e integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Bromley, recomienda que quienes sean testigos de un intento de suicidio ofrezcan ayuda, pero sin indagar en los motivos porque podrían empeorar la situación.

“Hay que decirles que se comprende que la persona está pasando por un pésimo momento pero que, probablemente por su situación actual, no entiende que es posible solucionar esta problemática con tiempo y ayuda. No se debe ahondar en temas personales, hablar de manera general", dijo a este Diario.

Si alguien conoce a una persona de quien sospecha que sufre depresión, debe acudir a los establecimientos del salud para buscar ayuda profesional. El Minsa tiene 114 Centros de Salud Mental Comunitaria, mientras que el Seguro Social también servicios orientados a este tema.

¿DÓNDE BUSCAR AYUDA?

Si necesitas ayuda a conoces a alguien que la requiera, llama a la línea de atención gratuita ✆ 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano a tu domicilio. En este enlace ubica el centro de salud metal comunitario más cerca a tu casa.





*Quien desee contactarse con Anderson Arone puede comunicarse al 977-312-102.