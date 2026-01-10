Bypass Las Torres: horario de la marcha blanca, líneas de buses autorizados y rutas de servicios expresos en la autopista Ramiro Prialé

Desde el inicio de la campaña Verano Saludable 2026, la Diris Lima Sur ha inspeccionado 170 piscinas públicas y privadas , de las cuales solo el 30% calificó como saludable, evidenciando brechas críticas en el cumplimiento de las normas sanitarias.

“Encontramos piscinas con niveles inadecuados de cloro, fallas estructurales y ausencia de medidas básicas de seguridad. Nuestro objetivo es proteger la salud de la población, especialmente de los niños, y promover una cultura de prevención y responsabilidad durante todo el verano”, señaló la doctora Sheyla Chumbile, directora de la Diris Lima Sur.

Por ello, la autoridad sanitaria exhorta a la población a verificar que las piscinas cuenten con autorización sanitaria vigente, agua transparente, señalización visible y condiciones adecuadas de higiene antes de ingresar, recordando que la prevención salva vidas.

Los accidentes y peligros mortales, se previenen

El ingreso masivo a piscinas durante la temporada de verano incrementa la exposición a accidentes evitables y enfermedades graves. Entre los eventos más frecuentes detectados por las autoridades sanitarias destacan:

Calambres y riesgo de ahogamiento, provocados por ingresar al agua inmediatamente después de ingerir alimentos. Ante esta emergencia, se debe retirar de inmediato a la persona de la piscina, realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y cubrirla para evitar la hipotermia, mientras llega el personal especializado.

Caídas por superficies resbaladizas, que pueden generar golpes severos en la cabeza o columna. En estos casos, es clave inmovilizar la zona cervical y evitar mover al afectado hasta la llegada de un especialista.

Estas situaciones se agravan cuando las piscinas no cuentan con señalización adecuada, mantenimiento estructural ni personal capacitado para responder ante emergencias.

Asimismo, el ingreso a piscinas que no cumplen con estándares sanitarios puede generar enfermedades infecciosas como diarreas, infecciones en la piel, ojos y oídos, e incluso la amebiasis, conocida popularmente como la “ameba comecerebro”, una afección poco frecuente pero potencialmente mortal.

Por ello, la Diris Lima Sur evalúa durante sus operativos la calidad microbiológica del agua, el cloro residual, pH y turbidez, control de coliformes, condiciones de duchas, lavapiés y sistemas de recirculación, sSeguridad estructural, como azulejos sueltos y bordes que pueden provocar lesiones.