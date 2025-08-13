Solo hay 12.291 vehículos policiales operativos en el Perú: “Con la cantidad actual se patrulla menos del 20% del país”

En el último Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte señaló que, durante su gestión, se adquirieron 1.400 vehículos para la Policía, entre camionetas, motocicletas y ambulancias, lo que representa una inversión de más de 580 millones de soles.

En diversas zonas del país se puede ver patrulleros abandonados.

Sin embargo, la implementación del Plan Celador por parte del Gobierno -que implica la compra de vacaciones y días de franco de los policías, a fin de aumentar el número de agentes en las calles- podría verse afectada por la falta de vehículos policiales.

Unos 8,189 vehículos de la Policía inoperativos

La Policía cuenta, hasta el 31 de julio pasado, con 20.480 vehículos, pero el 40%, es decir 8.189, se encuentra inutilizable. De esta última cantidad, unas 3.354 unidades pueden ser recuperadas, mientras que 4.835 ya no podrán ser reparadas, de acuerdo con información obtenida por el analista de datos Juan Carbajal.

De los 4.835 vehículos inoperativos irrecuperables, 2,101 son motocicletas, 1,953 camionetas, 468 automóviles y 313 son otro tipo de unidades. Otro punto que llama la atención es que 5.318 patrulleros tienen entre 11 a 25 años de antiguedad.

Este es el reporte de la Policía sobre la cantidad de vehículos operativos e inoperativos.

Además, se debe tomar en cuenta que en las regiones de Áncash, Cajamarca, Ica, Madre de Dios, Pasco, Callao, Lima Provincias, Tumbes y Ucayali el número de vehículos inoperativos es mayor que las unidades operativas.

Cantidad de patrulleros operativos solo permite cubrir menos del 20% del país, indicó exjefe policial

El general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, advirtió que, con la actual cantidad de vehículos policiales operativos, solo se puede patrullar menos del 20% del territorio nacional, lo que se puede comparar a Lima y Callao.

“Ni siquiera (se puede patrullar) el 20% (de todo el país), solo se puede cubrir Lima y Callao, donde hay 43 distritos y hay que mirar la cantidad de vehículos que tenemos para patrullar”, expresó Pérez Rocha a El Comercio.

Remarcó que se necesitan no menos de 10 mil vehículos para enfrentar la delincuencia en el Perú y recomendó que se adquieran camionetas, pero que sean fabricadas para el uso policial, ya que se requieren características específicas, como lunas antibalas y puertas blindadas.

En ese contexto, cuestionó que se les permita a los gobiernos regionales y municipales comprar patrulleros, pues aseguró que las adquisiciones que realizan son de vehículos comerciales, que no son idóneos, en algunos casos, para la labor policial en zonas de costa, sierra y selva.

Recordó que la última vez que el Estado compró patrulleros fue en el gobierno de Ollanta Humala, pero el problema que surgió fue que no se incluyeron en el contrato los repuestos y el mantenimiento.

Hay menos de 5 mil vehículos policiales para patrullar las calles de todo el país, indicó especialista

José Palacios Obregón, abogado y conductor del programa “La Voz del Policía”, contó a El Comercio que el 40% de las unidades policiales están en calidad de inservible, un 40% se encuentra operativa pero con graves daños, y que un 20% es usada por el alto mando policial para su traslado y resguardo particular, por lo que aseguró que hay menos de cinco mil vehículos para el patrullaje en las calles de todo el país.

Remarcó que los propios agentes que trabajan en comisarías y dependencias policiales le han enviado imágenes para evidenciar el mal estado en el que se encuentran las unidades, lo que les impide efectuar un patrullaje adecuado.

Palacios Obregón remarcó que dicha situación es consecuencia del abandono del Gobierno y de los gobiernos anteriores a la Policía, pues consideró que nunca han tenido el interés de darle la operatividad a una institución que debe enfrentar la criminalidad.

Plantean alquilar vehículos para la Policía

Carlos Morán, exministro del Interior, consideró que la falta de patrulleros afectará el servicio de patrullaje motorizado en las calles, lo que repercutirá directamente en la reducción de los índices delictivos. Por ello, planteó que se alquilen vehículos bajo la modalidad del renting, tal como se hizo en su gestión, lo que permitió dotar de 900 unidades policiales a Lima y Callao en apenas seis meses.

Explicó que insistir en la modalidad de la compra tomará tiempo, pues, de cumplirse todo los pasos de una licitación, transcurrirá entre un año y dos años, cuando la situación exige medidas urgentes.

“Alquilar vehículos bajo el sistema reinting, como lo hacen las grandes corporaciones del mundo, ya que tiene sus ventajas, pues el vehículo está a cuenta de una empresa que se encarga del mantenimiento, seguros, y de reponer un vehículo siniestrado”, expresó Morán a El Comercio.

“Eso de comprar vehículos en la situación actual en la que vivimos implica el mantenimiento, pero si no se mantiene un vehículo cada cierto tiempo y en el kilometraje se va deteriorando poco a poco”, agregó.