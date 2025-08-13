Carlos Gonzales
Solo hay 12.291 vehículos policiales operativos en el Perú: “Con la cantidad actual se patrulla menos del 20% del país”
Mientras que la Policía Nacional del Perú compra vehículos de lujo para su alto mando, un informe de la Dirección de Logística y la Dirección de Administración de la PNP reveló que el 40% de los patrulleros se encuentra inoperativo. Esta dura realidad se da en medio del avance de la delincuencia y de la criminalidad en el país.

