Rosario Aybar, la madre de la joven Solsiret Rodríguez y que exigió justicia durante 10 años por el caso de su hija, desaparecida y asesinada en el 2016, falleció este lunes 5 de octubre.

La noticia fue confirmada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), donde recordó que se trató de una luchadora que buscó justicia para su hija y todas las mujeres desaparecidas.

“Con mucha tristeza, le decimos adiós a Charito. Una mujer luchadora, que enfrentó un dolor tremendo y lo usó para luchar por justicia para su hija y para todas las mujeres desaparecidas. Ella fue fuerza para su familia y para otras madres que, como ella, nunca dejaron de luchar”, señaló en la red social.

Con mucha tristeza, le decimos adiós a Charito. Una mujer luchadora, que enfrentó un dolor tremendo y lo usó para luchar por justicia para su hija y para todas las mujeres desaparecidas. Ella fue fuerza para su familia y para otras madres que, como ella, nunca dejaron de luchar. https://t.co/i9FZiXfnrK — Flora Tristán 🇵🇪 #NoMásViolencia (@CMPFloraTristan) October 5, 2026

Como se recuerda, Solsiret Rodríguez era una activista de 23 años que participó en la primera marcha Ni Una Menos, realizada en el Perú, en una jornada multitudinaria a la que asistieron unas 500.000 personas.

Fue vista por última vez el 23 de agosto del 2016 luego de salir de la casa en el Callao donde vivía con su pareja, Brian Villanueva Castillo, y sus dos hijas.

Ese mismo día, el entonces conviviente de Solsiret llamó a la madre de la joven para decirle que ella había abandonado la casa e hizo la denuncia en la comisaría.

Durante el proceso de su búsqueda, en el transcurso de más de dos años, los padres de la joven denunciaron que en la investigación policial y fiscal hubo serias irregularidades.

“Seguro se fue con otro”, “Está cansada de cuidar a su hija”, fueron algunas de las frases que le repitieron a la madre de Solsiret cuando denunció la desaparición.

El cadáver de la activista finalmente fue hallado el martes 18 de febrero del 2020, luego de que se detuviera a Andrea Aguirre junto a su pareja, Kevin Villanueva Castillo, hermano de quien era el conviviente de Solsiret Rodríguez.

Ella fue capturada en Lima; él, en Áncash. Ambos fueron detenidos el 14 de febrero del 2020 y cuatro días después confesaron el crimen, aunque con contradicciones.

Crimen sin nombre

En el interrogatorio, Andrea Aguirre dijo ante la Policía Nacional (PNP) que sostuvo una discusión con Solsiret y, por el forcejeo, esta cayó de cabeza al piso y murió. Fue entonces que llamó a Kevin, quien descuartizó el cadáver.

No obstante, distinta fue la versión de Kevin, quien acusó a Andrea de planificar todo el asesinato. De acuerdo con la investigación policial, Solsiret Rodríguez murió al caer del cuarto piso de un inmueble tras discutir con Aguirre Concha y Villanueva.

En junio de 2022 Kevin Villanueva fue condenado a 30 años de prisión por el delito de feminicidio. En tanto, Andrea Aguirre recibió 27 años de cárcel efectiva por el mismo delito.

Sin embargo, en enero del 2024 el Poder Judicial absolvió a Villanueva Castillo del delito de feminicidio y cambió su condena por 6 años de pena privativa de libertad por el delito de encubrimiento agravado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao resolvió que el cuñado de la joven asesinada deberá pagar, en un periodo de dos años, S/20.000 a favor de los deudos de la agraviada por “daño moral”.

En el caso de Aguirre Concha, también fue eximida del delito de feminicidio, pero su sentencia de 27 años fue confirmada en su contra por la comisión de homicidio calificado.

Los magistrados también revocaron la sentencia a más de 3 años de pena efectiva a Bryan Villanueva, expareja y padre de los hijos de Solsiret Rodríguez, y a su madre Yolanda Castillo García por encubrimiento real.