Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, falleció este lunes 5 de octubre. (Foto: Archivo GEC)
Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, falleció este lunes 5 de octubre. (Foto: Archivo GEC)
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Por Redacción EC

Rosario Aybar, la madre de la joven Solsiret Rodríguez y que exigió justicia durante 10 años por el caso de su hija, desaparecida y asesinada en el 2016, falleció este lunes 5 de octubre.

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