Hasta la semana epidemiológica 30 (27 de julio), se ha registrado un aumento en los casos de IRA . Hablamos de más de 1 millón 168 mil episodios en menores de 5 años , casi 65 mil más que todo el año pasado, y apenas 120 mil menos que todo el 2022, considerando que aun restan 5 meses para que concluya el 2024.

En lo que respecta a la neumonía -una de las principales IRA- en lo que va de este año, se han reportado 15.714 casos en menores de 5 años, solo 5 mil menos que las registradas en todo el 2023 y 2 mil más que las del 2022. Asimismo, cifra es tres veces mayor a la alcanzada en el 2021.

En tanto, los número también revelan una afectación significativa entre los mayores de 60 años. De enero a julio del 2024, ha habido 21.832 episodios de neumonía, superando los registros totales de los años anteriores, a excepción del 2021 donde se reportaron 25 mil infecciones de este tipo.

Otros registros que tienen una tendencia a seguir aumentando son los vinculados a las hospitalizaciones y defunciones, según las cifras del CDC. Tomando en cuenta estos indicadores, la población más afectada es la de mayores de 60 años : un total de 6.996 personas de este grupo etario han sido hospitalizadas y 1.547 han muerto por neumonía en lo que va del 2024. Ambas cantidades ya superaron todo lo registrado en los años previos y posteriores a la pandemia .

Solo para graficar este incremento en la afectación de las IRA, las defunciones registradas de enero a julio de este año son el doble que las reportadas los año 2018 y 2019 en su totalidad, 765 y 760, respectivamente.

Por otro lado, los menores de 5 años también se han visto afectados considerablemente por la neumonía. Hasta el momento, este año ha habido 5.658 menores hospitalizados, mientras que 112 han muerto. En este caso, el aumento a través del tiempo es más notorio en el número de hospitalizaciones: casi 5 veces más que las del 2021.

Situación por regiones

Lima (251.973) y Arequipa (85.058) son las regiones del país que más casos de IRA concentraron en lo que va del año: 337 mil . Les sigue Piura y Loreto, bordeando los 70 mil cada una. En cuanto a los casos solo de neumonía, estas 4 regiones también consiguieron los más altos registros, aunque en un diferente orden.

En menores de 5 años, Lima encabeza la lista con más infecciones respiratorias de este tipo, con poco más de 5 mil. En segundo lugar se ubica Loreto (1.321), seguido por Arequipa, Puno y Piura. Estos tres últimos con menos de mil.

En tanto, los casos de neumonía en mayores de 60 años también se han registrado en mayor medida en Lima (8.222). Le siguen Arequipa, Piura y Loreto; mientras que Cusco aparece en la quinta ubicación con 1.209.

Baja tasa de vacunación

Entre las principales medidas para prevenir las IRA están: lavarse las manos constantemente, ventilar las habitaciones de la casa, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar y completar el esquema de vacunación. Cabe decir que el Minsa prioriza la vacunación contra la influenza (virus) y el neumococo (bacteria) de los menores de 5 años, embarazadas, personas con alguna comorbilidad y adultos mayores. Las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud del Estado.

1 Transmisión Las IRA son ocasionadas en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos. Afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones. Se transmiten a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar o por tener contacto con superficies contaminadas. 2 Síntomas Tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, dolor de garganta, dolor o secreción en el oído, catarro, malestar general (decaimiento), congestión, secreción nasal y dificultad para respirar. 3 Prevención Además de la vacunación, es importante lavarse las manos, ventilar los ambientes, evitar el contacto con personas que presenten síntomas, usar mascarilla, consumir vitaminas A y C, evitar cocinar a leña dentro de una habitación cerrada, no fumar cerca de los niños.

Sin embargo, contrario al aumento de episodios de IRA en el país (más de un millón 100 mil), la tasa de vacunación para contrarrestar esas enfermedades aun es baja. Según el avance en el esquema nacional de vacunación del Minsa, solo el 45,9% de los niños menores de un año ha sido vacunados contra el neumococo y el 17,7% contra la influenza.

En el caso de los adultos mayores de 60 años, estos requieren una dosis anual contra la influenza, la cual deben recibir, de preferencia, entre mayo y junio. No obstante, hasta julio de este año, solo el 30,9% de esta población había sido vacunado contra este virus.

La médico internista Sonia Indacochea, jefa de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del CMP, indicó a El Comercio que un adulto mayor tiene que estar protegido en la medida de lo posible contra todas las bacterias y virus que hay en el ambiente. En el caso de las IRA, precisó que existen vacunas para varios tipos de influenza y para el neumococo, principal causante de la neumonía.

Población vulnerable se debe vacunar contra influenza y neumococo.

“No hay vacunas para otros gérmenes más raros. En el caso del neumococo, esta bacteria causa la mayoría de neumonías que pueden contraer los pacientes de la tercera edad. Si uno logra vacunar contra la influenza y esta bacteria del neumococo uno va a lograr disminuir la frecuencia de casos de neumonía en el país”, señaló.

Sin embargo, Indacochea sostuvo que es el Minsa el ente que debe desplegar mayores esfuerzos para lograr ampliar la cobertura de vacunación a la poblaciones vulnerables y así evitar que se incrementen más las cifras de hospitalizados y defunciones.

“Nuestro Plan Nacional de Vacunación contempla vacunas contra influenza y neumococo para mayores de 60, pero con coberturas de vacunación bajas tanto en influencia como en neumococo es difícil que podamos esperar que caigan las neumonías”, manifestó.

Por su parte, César Munayco, director general del CDC Minsa, detalló que las IRA están entre la segunda o tercera causa de muerte en los mayores de 60 años, por lo que es clave para esta población de alto riesgo el tema preventivo. Lamentó que a la fecha no hay una buena tasa de vacunación contra influenza y neumococo en personas de la tercera edad, a diferencia de lo que ocurrió con el COVID-19, donde hubo buenas coberturas de inmunización en este grupo etario.

“Es importante que este grupo esté protegido. El Minsa está tratando de hacer llegar la vacuna a esta población; las vacunas están disponibles en los establecimientos de salud. Estamos haciendo una revisión de los fallecidos para ver qué características tienen; en general, son adultos mayores que en su mayoría no tienen vacunas, ni contra neumococo ni influenza”, dijo.

¿A qué se debe aumento de casos y muertes?

Indacochea precisó que popularmente se tiene la idea de que el frío produce cuadros de neumonía. Sin embargo, afirmó que esto no es así. Al menos no directamente. Explicó que si existe una relación entre el invierno y el aumento de casos de IRA o neumonía es porque las bajas temperaturas crean un ambiente propicio para realizar conductas que aumentan el riesgo de contraer agentes patógenos.

Algunas de estas conductas son, por ejemplo, el hacinamiento en hogares, cerrar ventas y puertas, no ventilar los ambientes ocupados, entre otras. Estos son escenarios potencialmente peligrosos para respirar gérmenes y contagiarse.

El frío no produce directamente cuadros de neumonía. Lo que pasa es que las bajas temperaturas generan conductas en las personas que aumentan el riesgo de enfermarse de IRA.

“Cuando uno está en temporada de frío cierra los ambientes, pero no toma en cuenta que la ventilación es muy importante para no contagiarse de problemas respiratorios. Es la mismo que se decía para no contraer el covid, el ejemplo. Si uno se encuentra en áreas bien ventiladas tiene menos riesgo de contagiarse de neumonía”, señaló.

Indacochea reiteró entonces que no es el frío en sí la causa de las infecciones respiratorias, sino los virus y las bacterias a las que estamos expuestos en sitios con poca ventilación y mucha gente. Otro ejemplo es el transporte público, como micros y combis, donde a fin de evitar la sensación de frío las personas cierran las ventanas. Entonces, durante todo el trayecto que duran sus viajes se mantienen respirando el mismo aire que los demás, los mismos gérmenes.

“No es el frío, no es el invierno, son los cambios de comportamiento que produce dicha estación lo que incrementan los casos y hospitalizaciones”, subrayó.

¿Gripes de mayor duración?

Sobre ello, Indacochea sostuvo que es posible contagiarse de varios virus y contraer diversas infecciones en un mismo periodo de tiempo, lo que genera la percepción de que el cuadro viral “dura más tiempo”. Es por eso, agregó, que mucha gente se enfermas de una IRA y al cabo de unos días o semanas desarrolla nuevamente síntomas de otra. “Te estás recuperando de un resfriado y al día siguiente vas a un ambiente cerrado. Allí tienes contacto con otro virus y vuelves a hacer otro resfriado, pero no por el mismo sino por otro. Por eso no hay que restarle importancia a la ventilación”, resaltó.

Por otro lado, Munayco dijo que es habitual que en época de bajas temperaturas haya un incremento de las infecciones respiratorias agudas en casi todo el país. En ese sentido, refirió que este panorama por lo general se observa en las zonas de la costa y sierra. En el caso de la selva estas enfermedades se presentan todo el año.