La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) advirtió que todos los pirotécnicos son peligrosos y que ningún niño debe manipularlos porque no son juguetes.



El jefe de Sucamec, Marco Roncal Ismodes, exhortó a los padres de familia a vigilar a sus hijos para que no sufran quemaduras, mutilaciones e, incluso, la muerte por la manipulación de dichos productos. También pidió no almacenar, adquirir, ni encender pirotécnicos detonantes e ilegales.

“En caso un adulto decida celebrar con pirotécnicos, debe adquirirlos solo en ferias autorizadas por la Sucamec. A la hora de usarlos, debe seguir las recomendaciones del fabricante y jamás encenderlos en estado de ebriedad”, señaló.

Advirtió que está prohibido el uso de pirotécnicos ilegales como la ‘mamarata’, ‘cohetón’, ‘chapana’, entre otros, los cuales son inestables, inseguros y que contienen más pólvora de la permitida.

“Se han intensificado a nivel nacional los operativos de fiscalización contra la venta no autorizada de estos artefactos”, afirmó.

El funcionario remarcó que en los últimos meses se ha capacitado a agentes policiales y municipales de varias regiones del país sobre la normativa aplicable al control de estos productos, ya que ellos están a cargo de la lucha contra la pirotecnia ilegal.

Además, informó que a través de un aplicativo se puede conocer los puntos de venta autorizados de pirotécnicos y denunciar los locales que lo hacen de manera ilegal.