Shirley Ceica, una conocida streamer peruana de videojuegos, fue agredida por su pareja la noche del último domingo durante una transmisión en vivo vía Facebook.

La agresión fue cometida por el también streamer Dennis Salazar, pareja de la joven, cuando ambos se encontraban realizando una transmisión de Dota 2 a través de la plataforma Facebook Gaming. En el video, que fue visto en vivo por unos 3.000 seguidores de ambos, Salazar insulta, empuja y jalonea Shirley Ceica luego de darse cuenta que el video no había sido pausado.

Tras lo ocurrido, a través de su cuenta en Facebook, la joven pidió disculpas a los usuarios por permitir que su pareja le agrediera. Sin embargo, luego de varias horas el mensaje fue borrado.

“Sé que ayer no me porté bien e hice el ridículo y permití que mi pareja me agreda, solo quiero pedir disculpas por mi comportamiento y por tomar (beber) demás”, decía el mensaje de Shirley Ceica.

-Dónde denunciar violencia-

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) cuenta con un servicio gratuito de 24 horas para atender a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual.

Se trata de la Línea 100, a la que también pueden acceder quienes conozcan sobre algún caso de maltrato mediante atención telefónica a nivel nacional. Según información del Mimp, este servicio cuenta con un equipo especializado en atender temas de violencia familiar y/o sexual que, luego, derivan los casos a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), u otras instituciones que atienden la problemática.