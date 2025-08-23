Luego del derrame de petróleo ocurrido el pasado viernes 22 de agosto en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) solicitó con carácter urgente a Sedapal la entrega de informes técnicos que demuestren que el agua potable sigue siendo apta para el consumo humano. El plazo fijado es de entre uno y cinco días hábiles.

La petición incluye registros de caudales, parámetros de calidad aplicados, resultados de monitoreo desde el momento del incidente y pruebas de los controles realizados por laboratorios internos y externos, especialmente sobre la presencia de hidrocarburos y aceites minerales en el agua. La información servirá para corroborar que se están aplicando los protocolos de seguridad y protección para los usuarios.

OEFA será la entidad encargada de determinar responsabilidades de la empresa implicada. (Foto: Captura/América Noticias)

En respuesta, Sedapal aseguró que el derrame no ha afectado ni afectará el servicio de agua potable. Julio César De La Rocha Corzo, gerente general de la empresa, indicó que se activó un plan de contingencia de inmediato y que se enviaron equipos técnicos a la zona del accidente y a las plantas de Huachipa y La Atarjea. Asimismo, se recolectaron muestras del río Rímac y se intervinieron compuertas preventivamente para impedir la entrada de contaminantes.

“Este hecho fortuito no va a alterar la calidad del agua” , señaló el funcionario, quien además resaltó la experiencia de Sedapal en la atención de emergencias similares y la labor de sus laboratorios propios para monitorear en tiempo real los parámetros de calidad.

La finalidad de la solicitud de SUNASS es confirmar con evidencia técnica que el agua que llega a los hogares sigue siendo segura. En caso Sedapal no entregue los informes solicitados en el plazo establecido, la entidad reguladora advirtió que podría tomar medidas adicionales.

Sedapal asegura que la calidad y continuidad del servicio de agua potable no se verán afectadas. (ANA)

El accidente ocurrió cuando un camión cisterna volcó en una curva cerrada, provocando que parte del petróleo se derrame en el cauce del río. Según Defensa Civil de Matucana, la emergencia fue contenida en un 50 % y se restringió temporalmente el tránsito en la zona.

Sedapal aclaró que no tiene competencia para sancionar a la empresa responsable del siniestro, tarea que corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Finalmente, la empresa estatal hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar la difusión de rumores que puedan generar alarma innecesaria.