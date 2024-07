La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría, en primera votación, la iniciativa legislativa N°8056, que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, a fin de disponer el carácter permanente de la modalidad a distancia de la educación superior y el licenciamiento extendido para las universidades que cuentan con la supervisión de Sunedu .

La propuesta de autoría del congresista Héctor Valer Pinto (SP) recibió 13 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones. La norma será sometida a una segunda votación en un plazo de una semana, según el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

En primera votación, la #ComisiónPermanente aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 8056.



El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar Zelada (PB), quien se encargó de la sustentación de la propuesta, explicó que el proyecto tiene dos aspectos: uno referido a que no debe haber plazo para el licenciamiento de las universidades; y otro que establece que sea 100% virtual la vida académica en las universidades.

Uno de los artículos de la iniciativa señala que la autorización otorgada mediante el licenciamiento por la Sunedu es de carácter permanente, siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad.

No obstante, las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas inopinadas para garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de recursos públicos.

Balcázar Zelada indicó que no existe consenso general en el tema, por la que se colocó en cinco o siete años en algunos países el plazo para el licenciamiento de las universidades.

Además, se refirió a que Sunedu no puede tener un carácter punitivo porque no cuenta con recursos para ello. “En ese caso, yo creo que la Sunedu no está cumpliendo con su función, más bien, permite formalmente en mantener un grupo de burócratas, asesores, y no beneficia a la calidad universitaria”, dijo.

Balcázar indicó que el tema de fondo es la falta de financiamiento del Estado para que la Sunedu pueda cumplir con su función, por lo que se justifica que no haya plazo para los licenciamientos.

Respecto a la propuesta legislativa de aceptar en forma permanente la virtualidad en las universidades, remarcó que se aplicará una excepción en algunas facultades que necesitan de la presencialidad, como es Medicina, Química, Ingeniería Civil y otros.

Por su lado, Valer Pinto pidió la inclusión de su otra propuesta legislativa N° 8056 relacionado al mismo tema; y recordó que, en el proceso de licenciamiento, muchas universidades quebraron porque “calificadores” encargados de su evaluación no conocían el sistema de balance financiero de estas universidades e informaron inadecuadamente a Sunedu, la que no entregó los licenciamientos respectivos.

A su turno, el congresista Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP) señaló que en casos donde las universidades no cumplan con sus obligaciones deben ser cerradas y no solo aplicarle correctivos.