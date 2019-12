La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Santo Domingo de Guzmán (USDG), con sede en Jicamarca (Lima), debido a que no cumplió las condiciones básicas de calidad.

Con esta denegatoria, ya suman 35 las instituciones que no se adecuaron a la Ley Universitaria, y tienen un plazo de hasta dos años para cerrar. Asimismo, van 166.156 estudiantes perjudicados por las universidades denegadas.

—Traslados —

En un comunicado, la Sunedu recordó que, mientras dure su proceso de cierre, las casas de estudios que no lograron su licenciamiento están obligadas a mantener el servicio “con las mismas condiciones que acreditó al momento de su evaluación”.

Además, deben ofrecer a su alumnado opciones que garanticen la continuidad de sus estudios, ya sea por convenios con universidades licenciadas o por fusiones.

El sábado, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia 042-2019, que promueve mecanismos de apoyo a la incorporación de los estudiantes de universidades con licencia denegada y que posean bajos recursos, para lo cual el Ministerio de Educación financiará con S/18 millones su traslado hacia universidades públicas licenciadas.

Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, planteó que los alumnos perjudicados realicen un examen especial para integrarse a esta casa de estudios.

Precisó que esa evaluación se daría entre febrero y marzo del 2020.

—Condiciones de calidad—

Entre las principales deficiencias detectadas por la Sunedu en su evaluación de la USDG figuran:

1. Sus programas académicos presentan incongruencias respecto al número de créditos, horas lectivas y tipos de cursos consignados en los documentos académicos, con lo que no ofrece a los postulantes información clara sobre sus planes de estudios. Además, se constató la oferta de un programa académico no autorizado.

2. La universidad no cumple su propia normativa respecto a los procesos de admisión.

3. No pudo demostrar que su plan de gestión de la calidad impactara de forma concreta a la mejora educativa.

4. No evidenció contar con todos los laboratorios y talleres con equipamientos implementados que requieren los programas académicos ofrecidos. Además, no puede garantizar el cumplimiento del plan de mantenimiento de su infraestructura, al no contar con personal responsable y designado para mantenimiento del equipamiento.

5. Respecto a investigación, la universidad no demostró contar con normativa, planes y políticas de investigación completas e implementadas. Asimismo, las personas responsables del órgano de investigación no cuentan con disponibilidad de tiempo para ejercer sus funciones y no cuentan con el equipamiento necesario para desarrollar los proyectos enmarcados en sus líneas de investigación.

6. No tiene una regulación clara sobre los requisitos para ser docente ordinario. Asimismo, no pudo demostrar el cumplimiento de su reglamento de capacitación docente y no ha creado su plan de capacitación sobre la base de un diagnóstico de competencias de sus docentes.

7. No garantiza la disponibilidad de los servicios complementarios. El servicio de salud no está disponible durante todas las horas de clase. La USDG no demostró contar con ejecución presupuestal para dicho servicio, ni para servicios sociales, psicopedagógicos, deportivos y culturales. En cuanto a requerimientos de seguridad, la universidad no cuenta con el personal suficiente para garantizar el servicio de vigilancia las 24 horas del día.

8. Respecto a los mecanismos de inserción laboral, el diseño del plan de seguimiento al graduado 2019 no permite cumplir los objetivos trazados, y tampoco cuenta con un presupuesto detallado. La universidad no demostró la actualización permanente de su bolsa de trabajo y tampoco demostró realizar actividades orientadas a la inserción laboral. Solo el 4% de sus egresados son titulados.

9. La universidad no cuenta con una política de convenios adecuada y no pudo demostrar que el 85% de los convenios suscritos para la inserción laboral hayan beneficiado a sus estudiantes. Asimismo, no ha evidenciado la realización de prácticas pre profesionales y profesionales de sus estudiantes.

10. La casa de estudios no cumple con los requerimientos de transparencia que establece la Ley Universitaria: no publica datos actualizados de sus proyectos de investigación, no incluye su tabla de pensiones en el portal web universitario, ni tampoco publica su plana docente, entre otra información exigida.

La Sunedu informó que, a la fecha, ha otorgado 86 licenciamientos y ha denegado 35 solicitudes a universidades y escuelas de posgrado en todo el país.