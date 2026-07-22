La Universidad Nacional del Callao bajo la lupa de Sunedu. (Foto: Andina
La Universidad Nacional del Callao bajo la lupa de Sunedu. (Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) intervino la Universidad Nacional del Callao (UNAC) ante presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos y el proceso electoral luego de los reportes de El Comercio que señalan deficiencias en las contrataciones y el uso de fondos destinados a la educación superior para presuntos pagos a un docente fallecido.

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