La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) intervino la Universidad Nacional del Callao (UNAC) ante presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos y el proceso electoral luego de los reportes de El Comercio que señalan deficiencias en las contrataciones y el uso de fondos destinados a la educación superior para presuntos pagos a un docente fallecido.

El organismo supervisor requirió al centro de estudios y a su Órgano de Control Institucional (OCI) reportes sobre el estado de las investigaciones internas y las medidas correctivas implementadas.

El objetivo de Sunedu según su comunicado es garantizar la transparencia y proteger los derechos de la comunidad universitaria frente a hechos que podrían afectar la calidad del servicio educativo.

Todo esto ocurre en medio de cuestionamientos a la gestión de la rectora Arcelia Rojas de la UNC y una falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades académicas ante hallazgos que involucran tanto a funcionarios de confianza como a procesos administrativos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura universitaria.

Ante este panorama, el organismo supervisor exige que la Contraloría y el OCI remitan la documentación vinculada a las responsabilidades identificadas. La Sunedu reafirmó que estas actuaciones preliminares buscan asegurar que el uso de los recursos públicos en la institución chalaca se ajuste estrictamente a la normativa vigente.

Irregularidades en la UNC reportadas por El Comercio

Entre los hechos más críticos revelados por El Comercio se encuentra el pago de haberes a José Vigo, un docente que figuraba como fallecido en Reniec desde agosto de 2023. Pese a su deceso, la institución realizó depósitos correspondientes a remuneraciones y aportes a EsSalud, lo cual fue corroborado por informes de la Contraloría General de la República.

Asimismo, se investiga la paralización de una obra de infraestructura en la Facultad de Ingeniería Pesquera valorada en más de 16 millones de soles. Según los reportes, el proyecto fue detenido bajo la gestión de Juan Carlos Collado, jefe de Abastecimiento, quien también enfrenta investigaciones fiscales por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

En el ámbito electoral, Sunedu solicitó aclaraciones sobre denuncias que señalan presiones contra estudiantes para favorecer la candidatura de Augusto Caro. Los testimonios indican que se habría intentado modificar el cronograma de entrega de calificaciones para condicionar el voto de los alumnos, vinculando su aprobación académica con el apoyo a una lista específica.