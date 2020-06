El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, informó que se ha planteado la posibilidad de un tercer ciclo académico a fines de diciembre para que las universidades que no pudieron adecuarse a las clases virtuales, durante el estado de emergencia por el COVID-19, puedan ofrecer sus servicios de manera presencial.

“La situación de emergencia ha originado que exista un cambio importante en la educación (...) Pero indudablemente esta situación ha traído grandes problemas en las universidades”, sostuvo en declaraciones a RPP Noticias.

En esa línea, indicó que hay universidades que están haciendo grandes esfuerzos para acogerse a la educación a distancia mientras que hay otras que han debido reprogramar todas sus actividades.

“Hay un grupo de universidades, que no son muchas felizmente, que no tienen esta capacidad de adaptarse y lógicamente van a tener que reprogramar todas sus actividades. Hemos dado una salida a esta situación de una posibilidad de un tercer ciclo académico que pueda hacerse a fines de diciembre y que dure los meses de enero, febrero y marzo para complementar o suplir lo que no se ha podido hacer en esta modalidad a distancia”, detalló Zegarra.

Consultado respecto a si los estudiantes deberían pagar un costo extra por este posible tercer ciclo académico, el superintendente de la Sunedu indicó que podrían pagarse por los créditos.

“Lo que nosotros pensamos es que hay universidades que tienen la posibilidad de dictar asignaturas que pueden desarrollarse a distancia y tienen un costo para estas. (...) Mientras que el resto de asignaturas que no se pueden, porque son necesariamente presenciales, podrían tener un costo complementario en el proceso de adecuación”, señaló.

“Esto tiene que ser de libre decisión de las universidades y de común acuerdo con los estudiantes”, aseveró.

