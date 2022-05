La Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que el Poder Judicial suspendió la audiencia donde se debatiría la acción de amparo a favor de la Ley de reforma universitaria. La institución la postergó hasta el 16 de setiembre.

“El día de hoy realmente nos ha sorprendido las resoluciones de la juez a cargo del caso. Pues nos ha reprogramado para el 16 de setiembre. Fecha en que finalmente el derecho ya se podría haber convertido irreparable, la vulneración de los derechos fundamentales que nosotros estamos cuestionando sobre estos proyectos de ley”, precisó Mac Donald Rodríguez, procurador de la Sunedu, en diálogo a Canal N.

Indicó que la juez justifica su reprogramación porque dice que el viernes se ha presentado un escrito de un indi consorcio facultativo. “Ella misma lo dice en su resolución y cita el artículo 48 del código procesal constitucional diciendo que este ingresa al proceso en el estado en el que se encuentra. Si esto es así, por qué la necesidad de reprogramar la audiencia a cuatro meses”.

“Es más, esta audiencia, nosotros en su momento cuando nos admitieron en febrero de este año, nosotros impugnamos y se encuentra en la segunda sala constitucional que nosotros requeríamos de que esta audiencia se lleve a cabo antes. Este argumento de la juez es totalmente ilegal y ella misma lo señala que las partes pueden ingresar en el estado que se encuentren”, aseveró.

Asimismo, Mac Donald Rodríguez señaló que “no hay argumento cuando la juez dice que lo ha hecho que no causar indefensión”. “Nos está causando perjuicio de que por esa razón cuatro meses después se esté programando una audiencia que se debió llevar no este 9 de mayo, sino antes porque está en juego la calidad de la educación universitaria a nivel nacional, está en juego los estudios de todo un país a nivel universitario”.

Añadió que fueron notificados de la suspensión de la audiencia a las 8:15 de la mañana. 45 minutos antes que comiencen su sustanciación, a las 9 a.m.

Medida cautelar

En otro momento, el procurador de la Sunedu precisó que también fueron sorprendidos con que se declaró improcedente la medida cautelar que ellos presentaron.

“Los argumentos que tiene sobre la medida cautelar es que primero señala que al verse votado en segunda votación el tema del proyecto de ley, el derecho ya no es de peligro en la demora. Además, porque el presidente de la República va a observar la ley y que por esa razón ya no habría peligro en la demora en la decisión cuando es, al contrario. La decisión justamente de haberse aprobado en segunda votación ya no es una amenaza, es una amenaza contratada. Como va tomar lo dicho por el presidente de la República, eso no es un argumento válido en una resolución de un juez”, manifestó.

En esa línea, anunció que la Sunedu va a impugnar las decisiones tanto de la reprogramación de la audiencia como de la medida cautelar.

