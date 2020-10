Conforme a los criterios de Saber más

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que, desde que se inició el estado de emergencia a la fecha, han recibido 4.148 denuncias por parte de la comunidad universitaria. De ese total, 2.174 (46%) están relacionadas con la prestación del servicio educativo bajo la modalidad no presencial.

Fernando Lazarte, director de Supervisión de la Sunedu, explicó a El Comercio que en la mayoría de denuncias los estudiantes han cuestionado la adaptación de sus universidades respecto a las clases remotas. “Han criticado, por ejemplo, que no se les ha brindado apoyo para superar las brechas de conectividad, o la elaboración de algunas asignaturas”, dijo.

El funcionario apuntó que estas cifras marcan un récord para la Sunedu, ya que en todo el 2019 registraron 2.774 denuncias. “Definitivamente hay un impacto importante del COVID-19, pero estamos usando estas quejas de los alumnos como insumos para la supervisión, a fin de que las universidades levanten las observaciones”, agregó Lazarte.

Tipo de denuncias Cantidad % Modalidad no presencial (Régimen de estudiantes) 2.174 46% Cese de actividades por denegatoria 964 21% Régimen de estudios 433 9% Grados o títulos no registrados 173 4% Requisitos para la obtención de grados y títulos 139 3% Régimen de docentes 135 3% Exceder o no cumplir atribuciones de autoridades 88 2% Procesos de admisión 58 1% Requisitos para ejercer funciones, docencia 54 1% Uso de bienes 35 1% Otras materias 436 9%

–Procesos de supervisión–

Entre febrero y setiembre de este año, la Sunedu procedió a la supervisión en las universidades públicas y privadas del país para verificar el cumplimiento de los criterios para brindar educación no presencial. De 144 casas de estudios, 117 (81%) enviaron sus formatos de adaptación y la data correspondiente; 8 (6%) informaron que no tenían la capacidad para prestar el servicio bajo esa modalidad; 3 (2%) no iniciaron actividades o se fusionaron; y 16 (11%) no han brindado la información requerida.

Tras iniciar el proceso de supervisión en esas 117 universidades, se han elaborado hasta el momento 98 informes con hallazgos preliminares y requerimientos específicos. Entre los principales aspectos identificados, está que solo el 21% de universidades declaró haber realizado un diagnóstico de las condiciones de acceso a Internet de alumnos y profesores para las clases remotas.

Asimismo, el 87% informó a la Sunedu que había comunicado al alumnado y plana docente sobre las disposiciones para la adaptación no presencial, aunque solo el 68% contaba con evidencias de ello. Respecto a la conectividad a Internet, solo el 51% de universidades dijo haber implementado medidas de mitigación de riesgos y brechas generadas por el acceso desigual; sin embargo, solo un 6% programó dichas medidas.

“Se ha realizado una supervisión bien detallada y amplia, en la que hemos visto todo: planificación, gestión, soporte tecnológico, planes de estudios. Ahora buscamos que levanten las observaciones. Se les ha dado un plazo de entre 15 a 20 días hábiles para ese objetivo, aunque en muchos casos han pedido ampliaciones”, explicó Lazarte.

Sobre las 16 universidades que no han presentado sus formatos de adaptación ante la Sunedu, entre las que se encuentran las conocidas Telesup, UNI y “La Cantuta”, el funcionario dijo que se les ha solicitado la data en reiteradas ocasiones sin respuesta alguna. “Son 9 públicas y 7 privadas. Necesitamos revisar su documentación. De no enviárnosla, podría acarrear en una sanción y afectar la prestación del servicio”, concluyó.

Universidad que no presentó información a Sunedu Tipo de gestión Estado Región Universidad Nacional de Tumbes Pública Licenciada Tumbres Universidad Privada de Ica Privada Denegada Ica Universidad Privada de la Selva Peruana Privada Denegada Loreto Universidad Global del Cusco Privada Denegada Cusco Universidad Privada Juan Mejía Baca Privada Denegada Lambayeque Universidad Privada de Trujillo Privada Denegada La Libertad Universidad Marítima del Perú Privada Denegada Callao Universidad Privada Telesup Privada Denegada Lima Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Pública Licenciada Amazonas Universidad Nacional de Ingeniería Pública Licenciada Lima Universidad Nacional del Altiplano Pública Licenciada Puno Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Pública Licenciada Ayacucho Universidad Nacional de Cajamarca Pública Licenciada Cajamarca Universidad Nacional del Santa Pública Licenciada Áncash Universidad Nacional Agraria de la Selva Pública Licenciada Huánuco Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” Pública Licenciada Lima

Para Marco Apaza, representante de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), se deberían evaluar las competencias de la Sunedu a fin de que tenga mayores herramientas para defender a los alumnos. “La educación virtual no es igual a la presencial. La calidad de las clases claramente ha disminuido, pero no las pensiones. Tienen que ser capaces de obligar a las universidades a cumplir con sus obligaciones, pero ahora no pueden hacerlo al 100% por la autonomía”, dijo.

