El proyecto de la supermanzana revalorizará el centro histórico de Surco con una inversión de S/ 23 millones.
El proyecto de la supermanzana revalorizará el centro histórico de Surco con una inversión de S/ 23 millones.
Por Carlos Gonzales

Se van a cumplir dos años desde que el Banco Mundial anunció un préstamo de 150 millones de dólares para financiar un programa destinado a transformar la movilidad urbana en Lima. La iniciativa, con una duración prevista de 10 años, contemplaba la ejecución de diversas obras, entre ellas las denominadas supermanzanas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.