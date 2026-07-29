Se van a cumplir dos años desde que el Banco Mundial anunció un préstamo de 150 millones de dólares para financiar un programa destinado a transformar la movilidad urbana en Lima. La iniciativa, con una duración prevista de 10 años, contemplaba la ejecución de diversas obras, entre ellas las denominadas supermanzanas.

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Esto debido a que, según señaló el Banco Mundial, Lima es una de las ciudades más congestionadas de América Latina y los costos relacionados con el tráfico en la capital peruana equivalen al 1,8% del PIB, mientras que el parque automotor representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad.

“El proyecto busca reducir la congestión y mejorar la calidad del aire mediante la optimización del tránsito, el fortalecimiento de la seguridad vial en intersecciones de alto riesgo y la promoción de modos de transporte sostenibles, como la bicicleta”, señaló el banco en octubre del 2024.

La primera fase del proyecto contemplaba la implementación de un sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito. También incluía la construcción de un sistema metropolitano de bicicletas y de zonas de tránsito calmado.

Se proyectó la implementación de supermanzanas en cinco distritos de Lima. Las municipalidades de Surco, Surquillo, Lince, La Molina y San Miguel fueron las seleccionadas para acceder al financiamiento del Banco Mundial.

La supermanzana en Surco

Aldo Facho Dede, arquitecto y urbanista, señaló a El Comercio que la única supermanzana que se encuentra en ejecución es la de Surco, ubicada en la zona conocida como Surco Pueblo, mientras que en el resto de los distritos aún no se han iniciado las obras.

Diseño GEC.

El especialista, quien conoce de cerca el proyecto debido a que participó en su implementación, señaló que la supermanzana de Surco presenta un avance importante y que la gestión del alcalde Carlos Bruce decidió ejecutar la iniciativa con recursos propios del municipio debido a que hubo una demora de parte de la Municipalidad de Lima en hacer efectivo el préstamo del Banco Mundial.

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“Ya se ha cubierto la primera parte, que es la plaza, y se está avanzando con las calles aledañas”, expresó Facho.

“El flujo que antes cruzaba la supermanzana se ha derivado por las vías laterales. Se ha generado unas soluciones viales dentro de la supermanzana para que los vecinos puedan entrar a sus domicilios”, agregó.

Se restauró la iglesia ubicada en Surco pueblo. (Foto: Arturo Bobbio/Facebook)

Facho Dede recordó que la supermanzana es una solución urbanística que nació en Barcelona y fue promovida por el sociólogo urbanista Salvador Rueda. Explicó que el proyecto consiste en organizar sectores de la ciudad como si fueran barrios, delimitados por vías principales. “Está diseñada para que el vecino ingrese a su domicilio o negocio evitando el tráfico pasante. Solo ingresan los vehículos que tienen como destino un inmueble dentro de la supermanzana”, precisó.

“La supermanzana parte de una vía de uso compartido y prioriza a peatones, ciclistas y otras formas de movilidad no motorizada, especialmente la peatonal. Además, aprovecha las intersecciones y otros espacios para generar áreas de estancia para los peatones”, manifestó.

Surquillo en espera

Surquillo accedió al préstamo no reembolsable del Banco Mundial para implementar la supermanzana tras ser elegida entre 17 distritos finalistas. A dicha comuna se le otorgaría 16 millones de soles para ejecutar el proyecto. El sector que se intervendría estaría comprendido por los jirones Santa Rosa, El Carmen, José Manuel Iturregui y las avenidas República de Panamá y Mariscal Andrés Avelino Cáceres.

Según la Municipalidad de Surquillo, la supermanzana dará prioridad a la movilidad peatonal mediante zonas de tránsito calmado. Se trata de espacios donde se restringe la circulación y la velocidad de los vehículos para proteger la seguridad de los residentes.

Este es el área de influencia de la supermanzana en Surquillo. (Foto: Proinversión)

“En la propuesta de las supermanzanas se priorizará al peatón, lo que significa que se hará que los espacios públicos, las veredas, las bermas laterales y centrales, los retiros tengan espacios lúdicos y de ocio, priorizando que el peatón pueda transitar de manera más segura y que el vehículo vaya por estas vías a 30 km/h”, señaló Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo.

La autoridad edil detalló que el desarrollo de la supermanzana contemplará la intervención en 33 manzanas ubicadas en la parte histórica y en el centro del distrito.

Sin embargo, el arquitecto Aldo Facho afirmó que hasta el momento no se ha comenzado a ejecutar la supermanzana en Surquillo.

Las propuestas de supermanzanas en Miraflores

Si bien Miraflores no fue seleccionado como uno de los distritos en los que se desarrollaría una supermanzana, sí existieron años atrás proyectos para implementar espacios en los que se limitaría el desplazamiento vehicular y se facilitaría la movilidad peatonal.

El proyecto estuvo dividido en tres sectores: supermanzana Microcentro (delimitada por las avenidas Ricardo Palma, Paseo de la República, Benavides y Larco), supermanzana Balta (comprendida por las calles Berlín, Bolognesi y el Malecón Balta) y la supermanzana Aurora (área que abarca las avenidas República de Panamá, Roca y Boloña, General Ernesto Montagne y Ricardo Palma).

Las iniciativas de estas supermanzanas fueron impulsadas entre 2019 y 2020, durante la gestión del entonces alcalde Luis Molina. Incluso se realizaron audiencias vecinales para explicar el proyecto. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que vaya a concretarse. De hecho, la actual gestión de la Municipalidad de Miraflores informó a este Diario que la propuesta no está contemplada dentro de sus planes.

En Miraflores se planteó una supermanzana para la zona de la Aurora.

Opiniones

Francisco Barreto, ingeniero civil, señaló a El Comercio que en el mercado inmobiliario existe mucha expectativa respecto a que se desarrolle una supermanzana en la zona comprendida entre la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, Av. Benavides, la bajada Balta y una vía paralela a la Av. Ricardo Palma.

Remarcó que en dicha propuesta se tomaría como eje central al parque Kennedy y que se busca que los peatones accedan a los servicios y espacios culturales, gastronómicos y de entretenimiento en un distrito altamente turístico.

“Una supermanzana siempre al inicio tendrá una cierta fricción porque la pregunta será cómo estacionarán los que viven en los alrededores y cómo los comercios captarán más gente, pero en el largo plazo, como en el caso del jirón de la Unión, el caminar le brinda otra sensación al entorno, ya que es mucho más amigable con el peatón, se cuenta con muchas más áreas verdes, hay respeto al ciclista”, aseveró.

Por su parte, Aldo Facho indicó que una opción para Miraflores es establecer en la parte central zonas de tránsito calmo, tal como se hizo hace una década. “Se reformaron las vías de Miraflores como zonas de tránsito calmo, donde se colocaron vías a nivel, se estimuló el tránsito peatonal y se bajó el límite de velocidad máxima de los vehículos. Eso que se trabajó hace muchos años ya merece ser recuperado a fin de buscar que las personas puedan caminar de manera más tranquila y segura en Miraflores”, refirió.

“Lo que sí veo viable es implementar una zona de tránsito calmo, que no es una supermanzana, sino que es el diseño de las vías interiores o locales con menor velocidad para estimular la peatonalidad”, añadió.