Surco: acusan a enfermero por tocamientos indebidos en policlínico de EsSalud

Un joven -cuya identidad se mantiene en reserva- denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un enfermero del policlínico del Seguro Social de Salud (Essalud) en Surco.

El acusado fue identificado como Federico Hualpa Guevara (65), quien se encarga de colocar los inyectables. El sujeto reporta denuncias por el mismo hecho, informó América Noticias.

Según la víctima, el enfermero le tocó los genitales cuando se encontraba esperando a su madre, la cual se encontraba sedada tras una crisis diabética emotiva.

“Él me hizo firmar y entonces me agarró los genitales [...] Se acerca mi mamá y él viene y me dice 'discúlpame por lo que te he hecho'”, contó el agraviado que prefirió el anonimato.

Una paciente de Federico Hualpa también fue testigo del hecho. “Yo en ese momento no sabía si gritar”, dijo la testigo.

En junio de 2018, Hualpa Guevara fue intervenido por agentes luego que otro joven lo acusara de tocamientos indebidos cuando le iba a colocar una inyección, según consta un parte policial. El responsable fue llevado hasta la comisaría de Sagitario en Surco.

En un comunicado, EsSalud rechazó cualquier acto que atente contra el pudor y mencionó que separó al enfermero Hualpa Guevara de su puesto.