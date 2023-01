El alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que no se permitirá la realización en su distrito de conciertos que no estén insonorizados, pues remarcó que causa molestias a los vecinos.

El burgomaestre se pronunció tras ser consultado sobre el tema de los aforos y eventos musicales en Arena Perú, ubicado en el Jockey Club, y cuyo acceso es por la avenida Javier Prado.

Bruce remarcó que los conciertos en Surco causan congestiones vehiculares “insoportables” en las principales y avenidas, y el sonido de los eventos llegan hasta San Borja.

“En Surco ya no se van a hacer más conciertos como los que se han estado haciendo en el pasado, no vamos a permitir conciertos en locales que no están insonorizados porque eso es una molestia para todos los vecinos de Surco y sobre todo también para los de San Borja, la bulla llega hasta ese distrito”, expresó.

“Por su diseño, no solo los aforos que no se respetan, sino el diseño de escape que tienen estos locales que ponen en riesgo vidas humanas. Surco ya tuvo una desgracia años atrás que se llamó Utopía, veintitantos muchachos no tenían que morir esa noche y murieron, no vamos a permitir, de ninguna manera, que una desgracia como esa vuelva a ocurrir en este distrito”, agregó.

En noviembre pasado, la Municipalidad de Surco procedió a la clausura del Arena Perú debido a que se sobrepasó el aforo durante el concierto de Juan Luis Guerra.