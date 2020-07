Tres hombres identificados como Luis Fernando Cugal Ancajina, José Enrique Soriano y Luis Enrique Castillo, que habían sido detenidos por haber asaltado a una mujer en el distrito de Surco, fueron puestos en libertad por el Ministerio Público a fin de protegerlos contra posibles contagios de coronavirus (COVID-19).

Los detenidos fueron liberados pese a existir un video en el que se aprecia que, además de robar a una ciudadana, la arrastran por el suelo cuando esta se resiste al atraco.

Según señaló el fiscal provincial Marco Guzmán, quien dispuso la liberación de los tres hombres, esta decisión se tomó para protegerlos de posibles contagios de COVID-19.

“Son tres detenidos ¿donde los vamos a tener confinados? En la carceleta de la policía se van a contagiar de COVID-19 y van a esparcir la enfermedad. No se pudo pedir prisión preventiva por falta de elementos de convicción, faltaban diversas diligencias”, aseveró a Latina.

Con relación a esta decisión, la víctima aseveró sentirse indignada y pidió que no se les libere. “Les pido por favor que no los suelten, he sufrido maltrato físico”, aseveró.

Según refirió el mencionado programa, los sujetos liberados forman parte de una banda criminal denominada “Los malditos de Surquillo”, quienes realizan robos al paso en distritos como Surco, San Borja, Surquillo y San Isidro.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

VIDEO RECOMENDADO

PNP enfrenta a delincuentes con sofisticados drones

PNP enfrenta a delincuentes con sofisticados drones

TE PUEDE INTERESAR