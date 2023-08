La fórmula ganadora de Avanza País llevaba a Carlos Bruce como alcalde y a Armando Subauste como teniente alcalde. En el segundo mes de gestión, en febrero pasado, Subauste comunicó al alcalde Bruce sobre su designación en el cargo de superintendente nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Ante ello, el Concejo Distrital de Santiago de Surco acordó, por unanimidad, declarar su vacancia.

Ante la vacancia de Subauste, la regidora Eliana Toledo Reyes asumió como teniente alcaldesa y, tras apenas cuatro meses de gestión, acaba de recibir una sentencia por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Congreso de la República.

Toledo anunció a El Comercio que ha apelado a la sentencia y que el caso se resolverá en segunda instancia. De no proceder su apelación, el siguiente en la cadena de sucesión es el regidor Roberto Gómez Baca, el exalcalde del distrito.

En los registros de Servir, la teniente alcaldesa de Surco, Eliana Toledo, figura como destituida del Congreso por falsificar documentos.

La teniente alcaldesa Eliana Toledo recibió una sentencia de tres años y seis meses de pena privativa libertad suspendida. por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Según los hechos explicados en la sentencia, Toledo habría falsificado documentos cuando presentó su curriculum para ingresar a trabajar en el Congreso de la República.

Dos cosas se objetan en el curriculum de Toledo. La primera observación es sobre una constancia de trabajo, la que fue desmentida por la titular de la empresa hasta en tres ocasiones. Fanny Salas Rojas, de la Empresa FSR Asesorías y Gestiones SAC, explicó que Toledo, en los últimos tres meses de 2019, le pidió una constancia y coordinó con su asistente. Cuando le entregó el documento para la firma, Salas asegura haberse percatado que era una constancia por una labor que no había realizado. Lo que firmó y le entregó a Toledo -según la empresaria- fue una constancia de prácticas.

“Lo relevante de dicha declaración es que la citada declaración [en alusión a Fanny Salas Rojas] se corrobora con las constancias de PDT de planilla electrónica del periodo 2017 a 2019, que refiere presentó oportunamente para acreditar su posición, contrario a la acusada quien no ha presentado elemento objetivo que acredite su posición” , dice la resolución de la sentencia a la que accedió El Comercio.

Este Diario conversó con Eliana Toledo, quien aseguró que “el fiscal escondió las pruebas”. “El fiscal nunca hizo peritaje, pese a que tenías las pericias de parte. No se anotaron las pruebas que tenía. Y la señora [en alusión a Fanny Salas Rojas] es mitómana. [...] La señora primero le dice al Congreso que no me conocía, que nunca tuvo trato conmigo. Luego, cambia y dice que sí me conocía y que sí firmó, pero que no estuve a cargo. La señora es mitómana”, afirmó Toledo.

En la sentencia también se apunta que Eliana Toledo presentó unos certificados de estudios de secretariado ejecutivo que no existirían. “Se informó que la acusada no figura en las actas de evaluación del curso de secretariado ejecutoriado computarizado , así como que tampoco obran las actas de evaluación del curso de programador de computación e informática del año 1995 de la citada institución educativa [...] que en el caso concreto de la acusada en una no se encontró el nombre de la citada acusada, siendo esta información objetiva y válida, contrario a lo expuesto por la acusada quien señaló que su padre le entregó dichos certificados [...]”, se lee en la sentencia.

Para la actual teniente alcaldesa de Surco, esa imputación es un error de años. “Yo estudié cuando tenía 16 años. Ellos [la Fiscalía] pidieron información de 1995, y yo estudié entre 1992 y 1993. He pedido la información pero me dicen que no hay registros. Yo tengo los certificados pero tienen desgaste de papel, la foto, las firmas, por los años transcurridos”, refirió.

Finalmente, Toledo dijo que habían intereses políticos detrás de su acusación, producto de “líos internos” en su partido Avanza País. Si bien se comprometió a enviarnos por WhatsApp toda la documentación que asegura no fue recibida por la Fiscalía, no recibimos nada hasta el cierre de este informe. La teniente alcaldesa culminó la entrevista que le realizamos asegurando que estaba segura de que saldrá airosa en la segunda instancia tras la apelación que ha presentado.

Este Diario buscó la versión de la empresaria Fanny Salas, y ratificó todo lo dicho en sede judicial. “Solo puedo decirle que me ratifico en las declaraciones dadas a nivel administrativo y judicial. Disculpe que no le pueda dar mayor detalle pues este caso aún se ventila en el Poder Judicial” , indicó a este Diario.

Por este caso, Eliana Toledo fue destituida del Congreso como consta en las actas de Servir.

¿Cómo es que una persona sentenciada se mantiene como teniente alcaldesa de un distrito? El especialista en materia electoral y municipal, José Manuel Villalobos, explicó que el Concejo Municipal no puedo tomar mayores acciones hasta que la sentencia sea ratificada en segunda instancia.

“Si en segunda instancia confirman la sentencia, pueden suspenderla, pero la regidora acusada puede ir a casación, nulidad y otras acciones permitidas. Recién cuando la sentencia queda firme y consentida, ya se entra a la causal de vacancia” , sostuvo Villalobos.

Además, Villalobos añadió que, si la suspenden hasta que acabe el proceso, asumiría como teniente alcalde el siguiente regidor en la sucesión: el exalcalde Roberto Gómez Baca.

Al respecto, Gómez Baca puso en duda si asumiría el cargo, de confirmarse la sentencia de Toledo y se produzca su suspensión o vacancia. “Ya he sido alcalde y el cargo de teniente alcalde debería tener una cercanía y confianza con el alcalde. Tengo una buena relación con el alcalde [Carlos Bruce], y habría que ver cómo ocurren las cosas. Pero no es mi intención, yo desempeño mi labor defendiendo a los vecinos y mi voz está en el concejo” , expresó.

Tras ello, el exalcalde alegó que la sentencia de Elina Toledo es suspendida [sin cárcel efectiva], con lo que podría mantenerse en el cargo. “Las normas regulan cuando hay pena efectiva, y esta es suspendida. Desde el punto de vista moral, es otra cosa”, apuntó.

Fuentes de la Municipalidad de Surco indicaron a este Diario que varios de los funcionarios de la actual gestión provienen de los mandatos de Gómez Baca.