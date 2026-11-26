La alerta de una vecina sobre la presencia de dos sujetos que merodeaban entre los vehículos estacionados en la cuadra 3 del jirón Cerro Prieto permitió activar la respuesta de Serenazgo de Surco. Los individuos habrían intentado sustraer una miniván estacionada en la zona, en cuyo interior dejaron algunos implementos en su huida. La intervención culminó con cuatro personas intervenidas tras una persecución por la Panamericana Sur.

El hecho inició cuando serenos llegaron al lugar y encontraron un automóvil sedan de color negro y a escasos metros una miniván blanca estacionada. Al advertir la presencia de los agentes, dos sujetos descendieron de esta última unidad y huyeron hacia la avenida Cerro Chico, donde abordaron un automóvil negro con lunas polarizadas que los esperaba para emprender la fuga.

El vehículo color negro de placa BJU-571, avanzó a gran velocidad por el puente Benavides y tomó la rampa de acceso a la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur. Los agentes iniciaron la persecución y, a la altura del kilómetro 9, solicitaron el apoyo de un efectivo motorizado de la Policía Nacional. Con su intervención, lograron cerrar el paso al automóvil e impedir que continuara la fuga.

Como resultado del operativo, fueron intervenidos tres varones y una mujer menor de edad, identificados como Carlos Paredes Flores (43), José Enrique Guzmán (33), Eliangel Antonio Molina, de nacionalidad venezolana, y CFV de 15 años. Los cuatro se encontraban a bordo del vehículo.

Posteriormente, los agentes ubicaron a la propietaria del miniván en el jirón Cerro Prieto, quien manifestó que había dejado la unidad estacionada mientras visitaba a un familiar. Durante las verificaciones policiales, se encontraron en el interior del vehículo tres herramientas tipo ganzúa y otros implementos que habrían sido utilizados para intentar abrirlo.

Los cuatro intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Monterrico para las diligencias correspondientes.