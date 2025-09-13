Surco y el exnadador Johnny Bello enfrentados por el cierre de piscina: los argumentos y el tema de fondo del caso

Se conoció que unas 130 personas practican natación todos los días en el establecimiento ubicado en el jirón Montemar, en Chacarilla del Estanque. De ese grupo, unos ocho jóvenes forman parte de la selección nacional que participará en el Sudamericano Juvenil de Natación que se desarrollará en Brasil, por lo que han tenido que buscar otras piscinas para continuar con su entrenamiento diario.

Denunciarán al alcalde Carlos Bruce por presunto abuso de autoridad

Joan Soriano, esposa de Johnny Bello, propietario del establecimiento, cuestionó a la Municipalidad de Surco por cierre del establecimiento, pues consideró que no existen argumentos técnicos para esa medida, ya que el pasado 27 de agosto obtuvieron el certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“Hicieron el cierre temporal el martes 9, pese a que el 27 de agosto teníamos el certificado ITSE. A los cinco días vinieron en una visita inopinada, vieron ciertas observaciones y dijeron que teníamos dos días para levantarlas”, expresó Soriano a El Comercio.

“Hacen las observaciones, se subsanó el martes 9 de septiembre, pero nos dijeron que teníamos más observaciones y, al no haber sido subsanadas las observaciones, se viene con el cierre temporal de la academia de natación”, agregó.

Además, aseveró que los argumentos esgrimidos por la Municipalidad de Surco para clausurar la academia de natación de Johnny Bello, como el presunto incumplimiento de las medidas sanitaria y de seguridad, no tienen sustento, pues reiteró que, durante la tramitación del certificado ITSE, la comuna le hubiera hecha algún observación. Recordó que afrontó una situación similar durante la gestión del exalcalde Roberto Gómez Baca.

También indicó que difundirán los resultados de un laboratorio particular que analiza las aguas de sus piscinas cada seis meses, pero advirtió que no confían en el resultado de la muestra que tomó la comuna, pues aseguró que no hay garantía de que dicha muestra sea de su piscina.

Por ello, anunció que denunciará en la vía penal en el Poder Judicial al alcalde Carlos Bruce por abuso de poder, así como a los tres fiscalizadores que participaron en la inspección al local. Afirmó que es víctima de hostigamiento por parte de sujetos que merodean el inmueble clausurado.

“Estamos poniendo una demanda penal por abuso de poder, ya que lo que alega el señor Bruce es totalmente falso. Ya tenemos, felizmente, nuestro descargo, ese mismo día vino un notario para certificar todo. La denuncia penal será contra Bruce y los fiscalizadores”, refirió Soriano.

“Estamos constantemente hostigados por el alcalde Bruce y esto no es solo de una visita, hay algunos temas de abuso. Muy aparte de eso, vinieron como 10 personas a fiscalizar todo lo que pudieran levantar (en el local), pese a que tenemos un certificado. Hemos tenido personas rondando, tratándose de meter, estamos con un constante hostigamiento que realmente nos preocupa”, agregó.

Joan Soriano contó que este problema con la Municipalidad de Surco tiene como trasfondo el litigio que mantiene con la Superintendencia Nacional de Bienes Nacional (SBN) por el terreno que actualmente está bajo su propiedad.

Municipalidad de Surco explica cierre de la piscina de Johnny Bello

La Municipalidad de Surco indicó que el cierre de la piscina de Johnny Bello se debe a “observaciones sanitarias” y por el incumplimiento en las condiciones de seguridad en edificaciones. Remarcó que las deficiencias no fueron subsanadas, por lo que consideró que “representa un riesgo inminente para la vida y seguridad” de los trabajadores y visitantes.

“Durante una visita de inspección a la academia de natación Johnny Bello se verificó que el establecimiento tenía observaciones sanitarias como duchas sin mantenimiento, cisterna en condiciones antihigiénicas con presencia de contaminantes, venta de productos vencidos, entre otros. Además de no cumplir con las condiciones de seguridad en edificaciones, por lo que se les otorgó un plazo de dos días hábiles para corregir las observaciones detectadas”, señaló el municipio en su pronunciamiento.

“Al realizar una verificación posterior se comprobó que las deficiencias no fueron subsanadas, lo que representa un riesgo inminente para la vida y seguridad de trabajadores y visitantes. Es así que, en cumplimiento de la Ley N°31914 y en defensa de la seguridad pública, la municipalidad dispuso la clausura del local”, agregó.

El Comercio trató de obtener de la Municipalidad de Surco una versión más detallada del cierre de la piscina, pero no se atendió nuestro pedido.

La disputa entre Johnny Bello y la SBN

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Juan Carlos Bello Angosto, más conocido como Johnny Bello, mantienen una disputa judicial por el terreno donde se ubica su vivienda y funciona su academia de natación. En medio de ello, la SBN emitió una resolución, el pasado 18 de julio, en la que declara infundada la oposición formulada por Bello Angosto y aprueba la afectación en uso a plazo indeterminado a favor de la Municipalidad de Surco respecto del terreno de 3024 m² ubicado en la manzana Ñ, en la séptima Etapa de la urbanización Chacarilla del Estanque, en Surco.

El predio en mención será destinado a la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal de Surco”, por lo que la afectación en uso otorgada queda condicionada a que, en el plazo de dos años, la comuna cumpla con la presentación del expediente del proyecto.

Por su parte, Bello Angosto alegó en el proceso desarrollado por SBN que “se encuentra ejerciendo la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida sobre el predio desde el 28 de junio de 1984 a la actualidad, con ánimo de dueño, situación que fue reconocida en el Informe N.º88-2025-SGBSGDS-MSS, emitido por la Subgerencia de Educación Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Santiago de Surco”.

Resolución de la SBN

También argumentó que el terreno en mención corresponde a su domicilio real y donde funciona su academia de natación, “siendo reconocido por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, toda vez que, cada dos años emite los Certificados de Inspección Técnica de Edificaciones, que demostraría su posesión consolidada y pacífica”.

Además, recordó la existencia del proceso judicial de prescripción adquisitiva contra la SBN, por lo que consideró que esta entidad debería inhibirse en el procedimiento de afectación en uso solicitado por la comuna de Surco.

Tras ello, Bello presentó un recurso de reconsideración, pero la SBN lo declaró infundado el 27 de agosto.