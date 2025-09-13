Carlos Gonzales
Surco y el exnadador Johnny Bello enfrentados por el cierre de piscina: los argumentos y el tema de fondo del caso
La piscina que pertenece al reconocido exnadador peruano Juan Carlos Bello Angosto, más conocido en el mundo del deporte como Johnny Bello, fue clausurada de manera temporal por la Municipalidad de Surco, que argumenta aspectos sanitarios y de seguridad para proceder con el cierre, mientras que la otra parte asegura que hay “un tema de fondo” para esa drástica medida.

