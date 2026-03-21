La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) dispuso la inhabilitación por 10 días del centro evaluador del Touring y Automóvil Club del Perú.

Esta sanción, que se ejecuta desde el 20 hasta el 29 de marzo de 2026, se origina tras confirmarse una infracción grave relacionada con la falta de entrega de información requerida por la autoridad.

Según el pronunciamiento oficial, el centro evaluador no cumplió con facilitar la documentación solicitada durante una fiscalización de gabinete. Este hecho constituye una falta tipificada en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELIC), afectando directamente la transparencia en el proceso de evaluación de los nuevos conductores.

Sutran suspende local del Touring por 10 días.

La entidad precisó que, bajo el artículo 84 del RSELIC, estos centros están obligados a permitir las labores de supervisión y brindar acceso total a sus instalaciones e información física y digital. El incumplimiento de estas normas limita la capacidad de las autoridades para verificar que las pruebas de manejo se realicen conforme a lo establecido por ley.

A través de estas acciones, la Sutran busca garantizar que las instituciones encargadas de calificar a los futuros conductores operen bajo estándares estrictos de seguridad vial. El cumplimiento normativo es considerado clave para asegurar que quienes obtienen una licencia de conducir cuenten con la formación técnica adecuada para circular por las vías del país.