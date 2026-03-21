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Local del Touring para exámenes suspendido hasta el 29 de marzo. (Foto referencial: GEC)
Local del Touring para exámenes suspendido hasta el 29 de marzo. (Foto referencial: GEC)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) dispuso la inhabilitación por 10 días del centro evaluador del Touring y Automóvil Club del Perú.

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