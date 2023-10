En el hospital Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, son atendidos los tres inspectores de la Sutran que fueron trasladados desde Apurímac tras ser atacados por sujetos en el vehículo que viajaban.

Dos de los heridos están internados en la Unidad de Quemados. Ellos presentan quemaduras de segundo y tercer grado, en el 40 % y 29 % del cuerpo, respectivamente.

“Los tres pacientes están siendo atendidos y en situación estable, los acabamos de visitar; sin embargo, sabemos que con las personas quemadas hay un largo camino que recorrer. Después de la limpieza se ha podido ver realmente la extensión de las quemaduras, así que el lunes entrarán a sala para ser tratados. Lo importante es que están atendidos“, señaló la presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila.

En el caso del tercer paciente, un hombre de 58 años que se encuentra en la Unidad de Cuidados Especiales, se informó que perdió el conocimiento durante dos horas, pero pudo recuperarse. Tiene una fractura craneal, pero se encuentra estable, lúcido y permanecerá en la unidad de cuidados especiales.

En tiempo de cambios, la funcionaria garantizó que la atención no se detendrá. “Esta institución no debe ni puede parar. A pesar de que pueda haber cambios, no hay forma de parar porque aquí se trata de salud y vidas. Seguimos trabajando”, señaló Aguilar.

Unidad de referencia nacional

El Dr. Jorge Amorós, gerente de la Red Prestacional Almenara, envió un mensaje de calma a los familiares de los pacientes al recordarles que la Unidad de Quemados del hospital Almenara es un centro de referencia nacional y que está en la capacidad de dar la mejor atención a los pacientes.

Tras lo ocurrido en la zona de Waroccoña, en Apurímac, EsSalud atendió y estabilizó a los pacientes que resultaron con graves quemaduras y contusiones, comprometiéndose a seguir con el tratamiento, el tiempo que sea necesario, hasta lograr su recuperación.