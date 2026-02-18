Tarjeta única del transporte empezará a probarse desde julio: ¿Qué sistemas integrará, qué promociones habrá y cuál será su impacto en la seguridad?

La facilidad de utilizar solamente la denominada tarjeta interoperable de tránsito (TIT) para movilizarse en los diferentes servicios de transporte formal -como el Metropolitano, las líneas del Metro de Lima, Corredores Complementarios y empresas de transporte público regular- podría concretarse en menos de un año, lo que tendría un gran impacto en la seguridad y en el ahorro de tiempo, indicó el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández.

En diálogo con El Comercio, el funcionario detalló que ya se entregó, a través de un convenio, el software a los cinco operadores tecnológicos que brindan actualmente servicios de recaudo a 112 empresas de transporte público que funcionan con tarjetas a fin de que realicen las validaciones en sus sistemas de recaudo. Proyectó que para fines de julio ya se estarían haciendo las primeras pruebas en los buses.

“Los operadores tecnológicos que tienen esos sistemas de recaudo no van a tener que hacer el diseño de software ni hacer una modelación de software, sino que ya tienen todo diseñado para que puedan interconectarse con la tarjeta y luego entre ellas mismas”, informó Hernández.

“En estos momentos lo que se está dando son las pruebas de laboratorio con sus tarjetas, con su sistema y software, y luego pasaremos a las pruebas en calle, en campo. Para eso se han definido tres meses, por eso nosotros consideramos que al final de julio ya se puedan hacer las pruebas en calle con ciudadanos tomando diferentes servicios de transporte público con una sola tarjeta”, afirmó.

ATU entregó el software a companías que brindan la tecnología de recaudo a las empresas de transporte público formal.

En un principio se harán las pruebas en 15 empresas de transporte público y luego se irán expandiendo de manera progresiva a otras. Recordó que la tarjeta interoperable ya se utiliza desde 2024 en la Línea 2 del Metro de Lima.

“Nuestro objetivo es que esta tarjeta pueda utilizarse en más servicios, como la Línea 1 del Metro, el Metropolitano, los Corredores Complementarios y las rutas autorizadas de transporte público. Así, los usuarios podrán pagar más de un viaje con una sola tarjeta y evitar hacer dobles colas”, señaló Hernández.

Además, explicó que, con el uso de una sola tarjeta en los sistemas de recaudo, los pasajeros podrán acceder a promociones o pagos integrados en los servicios de transporte masivo. “Esto permitirá que no solo se puedan tomar dos líneas diferentes de servicio de transporte público usando un solo medio de pago, sino que también pueda haber un descuento al momento de usar los dos servicios, como sucede en el Metropolitano y los Corredores Rojo y Morado”, afirmó.

David Hernández remarcó que el uso de la tarjeta única será obligatorio en las líneas de buses, pues aseguró que tendrá un impacto en la seguridad, ya que reducirá el uso de dinero en efectivo y desincentivará los asaltos y extorsiones.

“Debemos procurar que ese sistema de recaudo pase a obligatorio, ya que eso quita el efectivo de las manos y ayudará al ciudadano y al transportista a viajar más seguros al no tener la disponibilidad del dinero. Lo que buscamos también es darle las condiciones de seguridad al transportista, ya que, en un caso de asalto, el dinero, al estar bancarizado, ya no es fácil de robarlo”, afirmó.

“Los asaltantes van hacia los transportistas porque saben que tiene el dinero en la mano y, al amenazarlo, se lo van a entregar fácilmente, pero cuando ya está bancarizado y organizado, eso ya no va a ser tan sencillo ni tan rápido”, agregó.

Las tarjetas se pueden recargas con las billeteras digitales. (Fuente: ATU)

El uso de la tarjeta interoperable de transporte también promoverá la formalización del transporte, pues muchas empresas accederán a créditos financieros para renovar su flota al estar bancarizados sus ingresos, refirió el jefe de la ATU.

“El recaudo permite generar las condiciones de bancarización, la cual le da ese respaldo para el financiamiento de la flota. Actualmente, las empresas de transporte público dependen su permanencia en el sistema conforme vayan renovando flota, por lo que para renovar flota requieren financiamiento y el sistema de recaudo le da ese respaldo, ya que hay evidencia de que están obteniendo ingresos y que esos ingresos permiten pagar un flujo de endeudamiento para la renovación de la flota”, indicó.

La implementación de la tarjeta interoperable de tarjeta representa, según dijo Hernández, el nivel 4 en el sistema de recaudo de transporte. “Esto permite que el dinero de un operador pueda pasar a otro operador a través de la compensación”, indicó.

Uso de una tarjeta única permitirá a los pasajeros acceder a tarifas integradas o promociones

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), destacó la futura implementación de una tarjeta única para los diferentes servicios de movilidad urbana y que se incluya al transporte tradicional, pues recordó que el 80% de viajes se hace en los buses de transporte regular.

El dirigente indicó a El Comercio indicó que la homologación del software que utilizan las distintas empresas para recaudar el dinero representa un paso a la modernización en el transporte público, ya que se aplica en varios países del mundo.

Ojeda explicó que el uso de una tarjeta única en el transporte permitirá que se ofrezca a los usuarios tarifas integradas o promociones al usar el mismo software. Otro punto que resaltó el dirigente es que, con el cobro de pasajes través de tarjetas, permitirá dejar de lado el dinero en efectivo, lo que podría alejar a los extorsionadores.

Uso de tarjeta única brinda seguridad, indicó dirigente de transporte

Edgardo Ramírez, gerente de la Alianza de Empresas de Movilidad Urbano Sostenible (Aemus), explicó a El Comercio que el pasar de efectivo a dinero digital es una medida que “permite gobernar el servicio” y que la bancarización de los ingresos producto de la venta de boletos representa seguridad.

“Se bancariza y se acredita los ingresos, se valoriza la ruta, se logra financiamiento bancario a bajas tasas, se renueva vehículos con matriz energética menos contaminante, progresivamente se mejora el servicio centrado en atender personas”, refirió.

“La librería de validación de la tarjeta constituye un componente habilitante clave para avanzar hacia un pago digital verdaderamente interoperable en el Sistema Integrado de Transporte al proveer una capa estandarizada que permite a los validadores a bordo procesar la tarjeta con los niveles adecuados de seguridad, generar mensajes transaccionales consistentes y articularse correctamente con el sistema central de nivel 4 del sistema de recaudo integrado de Lima y Callao, sin sustituir las plataformas existentes”, agregó.

Aemus habilitó, en agosto del 2023, el pago de pasajes mediante tarjetas y app en los buses de las empresas “La 50”, “Nueva América”, “Urbanito” y “Etuchisa”.

Recordó que Aemus habilitó, en agosto del 2023, el pago de pasajes mediante tarjetas y app en los buses de las empresas “La 50”, “Nueva América”, “Urbanito” y “Etuchisa”. Incluso, recordó que las recargas se pueden en diversas tiendas y que en el aplicativo Movílizate se puede conocer el saldo de la tarjeta o, en caso de pérdida o robo, anularla y transferir el monto a otra.