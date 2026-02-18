Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tarjeta Interoperable de Transporte que implementará la ATU en un plazo de un año.
Tarjeta Interoperable de Transporte que implementará la ATU en un plazo de un año.
Por Carlos Gonzales

La facilidad de utilizar solamente la denominada tarjeta interoperable de tránsito (TIT) para movilizarse en los diferentes servicios de transporte formal -como el Metropolitano, las líneas del Metro de Lima, Corredores Complementarios y empresas de transporte público regular- podría concretarse en menos de un año, lo que tendría un gran impacto en la seguridad y en el ahorro de tiempo, indicó el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tarjeta única del transporte empezará a probarse desde julio: ¿Qué sistemas integrará, qué promociones habrá y cuál será su impacto en la seguridad?
Sucesos

Tarjeta única del transporte empezará a probarse desde julio: ¿Qué sistemas integrará, qué promociones habrá y cuál será su impacto en la seguridad?

Año Nuevo Chino 2026: actividades que darán la bienvenida al Caballo de Fuego
Sucesos

Año Nuevo Chino 2026: actividades que darán la bienvenida al Caballo de Fuego

Inmobiliaria de María Acuña retiró muros puestos por Surco e invadió otra vez espacios públicos
Sucesos

Inmobiliaria de María Acuña retiró muros puestos por Surco e invadió otra vez espacios públicos

Contaminación en playa Bujama: reportan tuberías de desagüe expuestas y presencia de coliformes fecales en el mar
Sucesos

Contaminación en playa Bujama: reportan tuberías de desagüe expuestas y presencia de coliformes fecales en el mar